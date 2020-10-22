Останній день перед похолоданням і дощами в Україні: з'явився прогноз погоди на п'ятницю
У п'ятницю в Україні збережеться тепла і суха погода
Уже в суботу очікується невелике похолодання і дощі
Погода в Україні в п'ятницю, 23 жовтня, буде теплою, сухою і сонячною.
Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західний 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів, вдень +14+19. Найтепліше на півдні до 21-22.
Опадів по країні в п'ятницю не очікується. Лише в суботу на заході і півночі країни прогнозують невеликі дощі.
У Києві 23 жовтня також сухо і сонячно, вночі 8-10 градусів, вдень до +18.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на вихідні, 24 і 25 жовтня, невелике зниження температури повітря.