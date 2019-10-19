Останнє тепло: синоптики уточнили прогноз по Україні

У суботу, 19 жовтня, на території України встановиться сонячна тепла погода, причому температура підніметься до +22 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто відзначити, що вранці і вночі очікується туман.

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Температура повітря в суботу досягне +17...+21 градусів, на північному сході буде тепліше, +18...+20 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.

Прогноз погоди на 19 жовтня meteo.gov.ua

У Києві в неділю також очікується тепла, суха погода. Температура повітря підніметься до +22 градусів. В інших містах України встановиться наступна температура:

Ужгород – +19...+21

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +19...+21

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +19...+21

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