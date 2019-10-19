Останнє тепло: синоптики уточнили прогноз по Україні

У суботу, 19 жовтня, на території України встановиться сонячна тепла погода, причому температура підніметься до +22 градусів.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто відзначити, що вранці і вночі очікується туман.
Температура повітря в суботу досягне +17...+21 градусів, на північному сході буде тепліше, +18...+20 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.
Прогноз погоди на 19 жовтня
meteo.gov.ua
У Києві в неділю також очікується тепла, суха погода. Температура повітря підніметься до +22 градусів. В інших містах України встановиться наступна температура:
Ужгород – +19...+21
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +19...+21
Суми – +18...+20
Полтава – +19...+21
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +18...+20
Луганськ – +18...+20
Харків – +19...+21
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