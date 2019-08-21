Останні спекотні дні: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

В Україні в середу, 21 серпня, погоду визначатиме спекотна суха повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів не очікується, лише на заході країни вдень місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Спека в Україні "Інформатор"

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 28-33°.

У Києві 21 серпня також буде сухо. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами, перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.

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