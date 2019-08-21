Останні спекотні дні: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

В Україні в середу, 21 серпня, погоду визначатиме спекотна суха повітряна маса.
Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів не очікується, лише на заході країни вдень місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Спека в Україні
"Інформатор"
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 28-33°.
У Києві 21 серпня також буде сухо. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами, перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.
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