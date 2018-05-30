Місце замаху: з'явилося ексклюзивне відео з Бабченко

Оновлене. "Вбивство" Аркадія Бабченко виявилося спецоперацією СБУ

У розпорядженні OBOZREVATEL виявилося відео з місця замаху на російського журналіста Аркадія Бабченко, в якого стріляли в Києві.

(Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Ролик був знятий очевидцем події.

На кадрах видно, як медики на ношах переносять пораненого журналіста в карету швидкої допомоги. Навколо будинку чергувало кілька співробітників поліції.

Також навколо "швидкої" зібралося кілька місцевих жителів, які запитували правоохоронців про самопочуття пораненого журналіста.

Пізніше СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МВС розкрили подробиці і перші версії вбивства Бабченка.

У мережі з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину.

Поліція розповсюдила фоторобот можливого вбивці. За інформацією ЗМІ, перед вбивством Бабченка до Києва прибув кілер ФСБ.

Відзначимо, що у Бабченка було шестеро прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами.