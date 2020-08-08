Останні дні існування СРСР: у мережі з’явилися приголомшливі фото

У мережі оприлюднили добірку раніше невідомих фотографій життя у Радянському Союзі, більшість із яких було зроблено в 1990 році – буквально за лічені місяці до розпаду СРСР.
На них зображено величезні черги, порожні прилавки в магазинах і сумні обличчя радянських громадян. Водночас якість знімків приголомшує, зазначив популярний білоруський блогер Максим Мірович, опублікувавши їх на Live Journal(щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).
"Подібні фотознімки прекрасно "приземляють" фанатів СРСР із їхніми вигадками про велику і могутню країну, яка могла знищити світ одним натисканням кнопки, але не могла нагодувати своїх громадян і зробити нормальний туалетний папір", – зазначив він.
За словами Міровича, атмосфера останніх днів існування Радянського Союзу була сумною. Люди сильно втомилися від нього, були озлоблені постійними чергами та економікою, яка повністю забуксувала, – й жили надією на щось нове та краще.
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