Останні дні існування СРСР: у мережі з’явилися приголомшливі фото

У мережі оприлюднили добірку раніше невідомих фотографій життя у Радянському Союзі, більшість із яких було зроблено в 1990 році – буквально за лічені місяці до розпаду СРСР.

На них зображено величезні черги, порожні прилавки в магазинах і сумні обличчя радянських громадян. Водночас якість знімків приголомшує, зазначив популярний білоруський блогер Максим Мірович, опублікувавши їх на Live Journal (щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).

"Подібні фотознімки прекрасно "приземляють" фанатів СРСР із їхніми вигадками про велику і могутню країну, яка могла знищити світ одним натисканням кнопки, але не могла нагодувати своїх громадян і зробити нормальний туалетний папір", – зазначив він.

За словами Міровича, атмосфера останніх днів існування Радянського Союзу була сумною. Люди сильно втомилися від нього, були озлоблені постійними чергами та економікою, яка повністю забуксувала, – й жили надією на щось нове та краще.

Продавчиня біля порожніх прилавків (maxim-nm.livejournal.com)

У відділеннях ощадкаси шикувалися черги: багато хто знімав вклади, передчуваючи швидкий кінець СРСР (maxim-nm.livejournal.com)

Люди запасаються продуктами в передноворічні дні (maxim-nm.livejournal.com)

Одна з продуктових посилок, які роздавали радянським пенсіонерам (maxim-nm.livejournal.com)

Розвантаження гуманітарної допомоги із Заходу (maxim-nm.livejournal.com)

В останні роки існування СРСР надсилали гуманітарну допомогу із західних країн (maxim-nm.livejournal.com)

Розвантаження гуманітарної допомоги на Красній площі в Москві (maxim-nm.livejournal.com)

Добровольці розвантажують у московському аеропорту гуманітарну допомогу з Ізраїлю (maxim-nm.livejournal.com)

Черга за яблуками в СРСР (maxim-nm.livejournal.com)

Вечірня черга за межами магазину (maxim-nm.livejournal.com)

Тужливі обличчя в радянській черзі (maxim-nm.livejournal.com)

Навіть ті, хто розбудовував СРСР, у похилому віці змушені були стояти у величезних чергах за продуктами (maxim-nm.livejournal.com)

У СРСР їжу суворо дозували й видавали людям у магазинах за списками, папірцями і паспортами (maxim-nm.livejournal.com)

Між покупцем і продавцем у радянських магазинах завжди існувала дистанція і барикади у вигляді величезних прилавків (maxim-nm.livejournal.com)

У черзі в м'ясному відділі стоять одні пенсіонери (maxim-nm.livejournal.com)

Радянські черги за їжею (maxim-nm.livejournal.com)

Після важкого трудового дня жінка була змушена вистоювати ще декілька годин в чергах, щоб хоч щось принести додому і почати готувати обід на завтра (maxim-nm.livejournal.com)

Пенсіонери, які віддали СРСР свої кращі роки, були змушені душитися в чергах і показувати паспорти, щоб купити шматок замороженого м'яса (maxim-nm.livejournal.com)

Порожні прилавки магазинів в останні роки існування СРСР (maxim-nm.livejournal.com)

Жінка з дитиною в зовсім порожньому магазині (maxim-nm.livejournal.com)

Черга до вино-горілчаного магазину в СРСР (maxim-nm.livejournal.com)

Чоловік показує касиру паспорт із московською пропискою, щоб купити дефіцитний товар (maxim-nm.livejournal.com)

Передноворічні години 31 грудня 1990 року в заможній московській сім'ї. У новому 1991 році СРСР не стане (maxim-nm.livejournal.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер назвав справжню причину бідності й зубожіння в СРСР. За його словами, у Радянському Союзі була вкрай неефективна економіка, тому всі радянські економічні успіхи існували тільки на папері і в програмі "Час".