Останнє тепло в році: синоптик уточнив прогноз по Україні

Після різкого похолодання в Україні знову повертаються теплі температури. На початку наступного тижня буде до +17.

З чим пов'язане різке потепління, розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Владислав Білик, пише "Апостроф".

"Майбутнє потепління пов'язане з перебудовою баричного поля (розподіл атмосферного тиску. - Ред.), змінюється напрямок повітряних мас. Зараз воно північно-західне, зміщується на захід і південний захід, а на півдні завжди тепліше, за рахунок цього і йде потепління" , - пояснив синоптик.

За словами Білика, теплі температури затримаються в Україні на тиждень.

"Очікується, що така погода буде триматися весь наступний тиждень. Правда, на заході очікуються невеликі дощі, але температури там будуть досить високі для цієї пори року: до 20 градусів денні температури, а на півдні - до 22-23 навіть можуть бути. Попередньо, близько 10 днів, до 5-7 листопада Україна буде залишатися в такому полі підвищеного тиску", - зазначив синоптик.

За його прогнозом, в кінці наступного тижня трохи почне холоднішати на сході України: повітря буде йти з районів центральної Росії і нічні температури опустяться до 2-7 градусів тепла, а денні будуть триматися на рівні 10-15 градусів. На решті ж території буде досить тепла температура повітря в проміжку від 15 до 20 градусів.

Білик підкреслив, що майбутнє потепління - останній в цьому році. Через півтора тижні температура повітря почне знижуватися.

Нагадаємо, що в Україні з північного заходу Європи прийшов активний циклон під назвою Siglinde.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 26 жовтня прогнозується "перехідна" погода - від холодного циклону до теплої повітряної маси.