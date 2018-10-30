Останнє тепло: синоптики уточнили прогноз по Україні

Україна у вівторок, 30 жовтня, залишиться у теплій і переважно сухій повітряній масі, у полі зниженого атмосферного тиску.

Однак удень на Закарпатті пройде невеликий дощ. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 6-11° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні до 14°; вдень 15-21°, у північних регіонах, а також у Харківській та Луганській областях 10-16°.

У Києві 30 жовтня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні у вівторок, 30 жовтня, очікується суха тепла погода. Температура повітря досягне +20 градусів.