Останнє тепло: синоптики повідомили прогноз на неділю

У неділю, 20 жовтня, на всій території України встановиться сонячна тепла погода, причому температура підніметься до +24 градусів.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто відзначити, що дощі не очікуються до кінця наступного тижня.
Температура повітря в неділю досягне +18...+22 градусів, на заході буде тепліше, +20...+24 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.
Прогноз погоди на неділю
meteo.gov.ua
У Києві в неділю також очікується тепла, суха погода. Температура повітря підніметься до +22 градусів. В інших містах України встановиться наступна температура:
Ужгород – +22…+24
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +20…+22
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