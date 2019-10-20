Останнє тепло: синоптики повідомили прогноз на неділю

У неділю, 20 жовтня, на всій території України встановиться сонячна тепла погода, причому температура підніметься до +24 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто відзначити, що дощі не очікуються до кінця наступного тижня.

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Температура повітря в неділю досягне +18...+22 градусів, на заході буде тепліше, +20...+24 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.

Прогноз погоди на неділю meteo.gov.ua

У Києві в неділю також очікується тепла, суха погода. Температура повітря підніметься до +22 градусів. В інших містах України встановиться наступна температура:

Ужгород – +22…+24

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +20…+22

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