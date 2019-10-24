Останнє тепло! Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні очікується суха, тепла і безвітряна погода 25 жовтня. Такою вона залишиться до кінця тижня.

Антициклон Maja, який сформувався над Португалією, і антициклон Nicola над Україною визначатимуть погоду в нашій країні. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"25 жовтня у більшості наших областей – без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі +5...+11 градусів, завтра вдень +14...+19 градусів, на Заході +16...+22 градуси", – розповіла Діденко.

За її словами, у Києві завтра – також антициклональний характер погоди. Дощі малоймовірні, тумани, слабка південний вітер. Температура повітря протягом дня +15...+17 градусів.

"Найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними у жовтнево-листопадової перспективі, тому використовуйте це знання для практичної насолоди і користі", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик здивував прогнозом погоди на листопад. В Україні випаде сніг, йтимуть дощі і очікується нова хвиля потепління.

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