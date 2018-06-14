"Особливий випадок": скандальну українську письменницю знову принизили в СБУ

Українська письменниця Лариса Ніцой, яка раніше поскаржилася президенту на порушення закону про держслужбу в СБУ, здійснила повторний візит в Службу безпеки.

Як написала вона на Facebook, їй зателефонували і запросили на допит.

"- Здрастуйте, пані Ларисо, вибачте за наших співробітників, які розмовляли з вами недержавною мовою. Я взагалі здивований, вони повинні були б знати, що ви - особливий випадок.

- Особливий випадок, це з усіма "нормальними" можна порушувати закон, а з цією, "особливою", - ні?" - навела вона фрагмент розмови.

За її словами, співрозмовник відповів, що не те мав на увазі.

Ніцой зазначила, що під час повторного візиту в СБУ з нею розмовляли вже українською мовою.

Письменниця також розповіла, що у неї сталася дискусія з представником відомства з приводу того, якою мовою повинні говорити держслужбовці.

На думку співробітника СБУ, мову спілкування він і його колеги можуть вибирати вільно.

"Мову спілкування - так. А мову на державній службі при виконанні державних обов'язків, посадових обов'язків - ні. Відповідно до Закону про державну службу ви повинні користуватися державною мовою", - відповіла Ніцой.

В ході подальшої дискусії між ними, вони так і не дійшли згоди. Проте, Ніцой вказали, що деякі співробітники СБУ все ж використовують українську мову на службі - зокрема охоронець, який займається пропусками.

"Державні службовці в Україні (не тільки СБУ) поняття зеленого не мають про свої обов'язки. Вони збирають якісь папірці для влаштування на роботу, беруть якусь довідку про українську мову (хто їм її дає), навіть не знаючи, навіщо вона", - сказано в повідомленні.

Вона додала, що розмовляти українською мовою - це обов'язок держслужбовців, а не особисте бажання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня Ніцой прибула на допит в СБУ з приводу замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Проте, він так і не відбувся, оскільки письменницю не влаштував той факт, що співробітники відомства спілкуються з нею російською мовою.