Сьогодні подивився відео у ФБ, як Максим Степанов везе 1000 захисних костюмів та 1000 масок до Одеси. Сидячи за кермом свого авто, він особисто доправляє цей вантаж до регіону, де провів декілька років поспіль.

Раптом хтось уже призабув, то нагадаю: Максим декілька років поспіль обіймав посаду глави Одеської облдержадміністрації. Його можна було б назвати представником "порошенківського призову", але для більшості українців Степанов став відомий гучним скандалом через так званий "мережевий маркетинг" під час президентських виборів: він чи не єдиний губернатор, який прилюдно відмовився виконувати вказівки Києва з побудови отих сіток виборців у виборчий період. І саме його Банкова демонстративно знімала між першим та другим туром президентських виборів.

Я вчора був у Максима в офісі, він мені радісно показував оті всі коробки, які ви можете бачити на відео. Радісно, тому що я розумів, скільки зусиль йому вартувало знайти отой весь реманент для медиків. Це правда, що він підняв усіх, кого тільки знав у світі медицини, дипломатів та бізнесменів. До жодного з перелічених елітних клубів я стосунку не маю, але навіть мені Степанов дзвонив декілька разів із цього приводу: інколи просто поскаржитися, інколи – з проханням допомогти з контактами.

І ось я бачу усі ці ящики у нього в офісі і запитую: "Максиме, а для чого тобі все це треба? Немає куди потратити час на натхнення? В області новий керівник, який великим рашпілем пиляє тендери із закупівлі швидких, і не тільки. Він бенефіціар всіх перемог та поразок. До чого тут ти?".

Погодьтеся, цікаво почути, для чого ексчиновник потратив стільки сил та грошей, не переслідуючи жодного інтересу.

Макс відповів так: "Ми з цими людьми хотіли змінити Одещину. З кимось будували дороги, з іншими – допомагали багатодітним, з третіми – захищали "Зелений театр" від деяких добродіїв з неспіврозмірним апетитом… з медиками ми мріяли змінити систему охорони здоров’я із пост-радянської на сучасну. Це було щиро, нам багато що вдалося. І тепер, коли ці люди в ситуації особливого ризику, я вважаю своїм обов’язком їм допомогти".

Тому Степанов сів за авто і поїхав в Одесу. Не водія відправив, не "Новою Поштою".

Серед нас є особливі люди. Їх варто запам’ятати.

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