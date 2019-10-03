"Особисто не знайома": дівчина-причина "рукоблудства" Ківи дала перший коментар

Модель і організатор публічних заходів Юлія Панкратова з Одеси заявила, що особисто не знайома з нардепом від "Опозиційною платформи - За життя" Іллею Ківою, через якого потрапила в пікантну історію.

За її словами, її контрактна інформація знаходиться в публічному доступі, тому він і зміг їй зателефонувати, повідомляють "Вести".

"Я займаюся організацією конкурсів краси, але сама в них участі не беру. Моя контактна інформацію не прихована і я людина публічна. По цьому, можливо, Ілля Ківа хотів допомогти з благодійною боку. Ми допомагаємо дітям, дитячим будинкам. Особистого спілкування з Ківою у мене ніколи не було", – каже вона.

Ілля Ківа і Юлія Панкратова "Радіо "Максимум"

При цьому Панкратова говорить, що трубку не брала і взагалі шокована тим, яке продовження отримала ситуація.

"Абсолютно незрозуміло, навіщо приписувати зі мною якісь стосунки. Роздули, що у мене немає пари і відносин, що насправді не є дійсністю. Моя контактна інформація є на візитках. Я публічна людина", – поскаржилася модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" у залі Верховної Ради. А перед цим він попався на листуванні у стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

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