Особисте листування Фокіної та Єрмака спливло в мережі: українці не змовчали

У мережі опублікували особисте листування глави ОПУ Андрія Єрмака та внучки першого прем'єр-міністра України, першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна – Марії – за 2012 рік.

Спільнота "Рагу.лі" в Facebook опублікувала спільне фото Єрмака і Фокіної. Під знімком глава ОПУ написав: "Красиво лежиш, судячи з фотографій". На що дівчина відповіла: "Спасибі, буду".

Також українці в мережі активно обговорювали слова Фокіної, що її дід отримав посаду в ТКГ після її знайомства з Єрмаком. Так, журналіст Юрій Бутусов у Facebook написав, що ніколи не бачив, щоб на важливі посади призначали після дружби з чиновником.

"Усіляке бачив, але щоб на переговори під час війни, коли гинуть люди, на переговори з країною-агресором, президент України висунув людини тому, що дівчинка-модель" дружить" з главою Офісу президента і попросила кудись прилаштувати дідуся, який вийшов на пенсію багато років тому, щоб йому не було нудно", – написав він.

Ветеран АТО і агент НАБУ Євген Шевченко під постом Бутусова зазначив, що раніше дружив з Фокіною, але після початку війни з Росією більше з нею не спілкувався.

"Свого часу я дружив з Машею – навіть були сусідами на вулиці Звіринецької. Але з початком війни сповна проявилася її любов до Росії, через що вона була послана нах разом з усіма своїми друзями, які поділяли її погляди", – написав він.

Міський голова Дніпра Борис Філатов коротко прокоментував новину з Фокіною: "Йо*ане пекло".

Нардеп 8-го скликання Борислав Береза в соцмережі додав, що біда нинішньої української влади – це отримання посад через знайомство.

"Біда групи людей, яка прийшла до влади, не тільки в тому, що вони недосвідчені й некомпетентні, але і в тому, що вони настільки дурні, що на посади підбирають людей, не враховуючи їхній досвід, компетенції та відповідність, а лише через знайомство або лояльність. У результаті дурні підбирають собі знайомих дурнів... Єдине, про що збрехала внучка Фокіна – це про те, що Єрмак друг дитинства. У них різниця у віці в 14 років. Це означає, що коли Маші було 7 років, то Єрмаку 21, а коли їй 12, то йому 26. Такий собі друг дитинства", – написав політик.

Спікерка ексглави генпрокурора Лариса Сарган в Twitter повідомляв: "Внучка дідуся, подружка дитинства ще "порішає" і Фокін прем'єром стане".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Фокіна сказала, що її дід, перший прем'єр-прем'єр України Вітольд Фокін отримав посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ після знайомства з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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