Жители ОРДЛО призывного возраста, а также родители, имеющие детей, призывного возраста… А вот здесь очень хочется написать "обделались", но я же блогер, публичная особа, поэтому придется писать так: жители ОРДЛО призывного возраста, а так же родители, имеющие детей, призывного возраста испытывают нервное потрясение и дискомфорт из-за принятого в "республиках" решения начать осенний призыв в ряды "народной милиции".

Ну, а теперь по нотам.

Жители ОРДЛО призывного возраста, а также родители, имеющие детей, призывного возраста в 2014-м году в критическом своем большинстве (не все, подчеркиваю, но критическое большинство, давшее нужную картинку раша тв, кремлевским пропагандистам, да и самим себе) в 2014- м году придерживались вот таких позиций — "какая разница, как получать зарплату в рублях или в гривнах", "назад в СССР", "Донбасс-Россия", "что нам дала эта ваша Украина", "Путин введи", "Россия нам даст всего и много". Ну, хотя, если быть объективной, то эта позиция была не только у жителей Луганской и Донецкой областей призывного возраста, а также у тех, кто имел детей, призывного возраста. Такая позиция была превалирующей. И у тех, кто был стар, и у тех, кто был молод, и у тех, кто еще только собирался стать мамой-папой, и у тех, кто уже воспитывал детей. Иная позиция считалась вражеской, НАТОвской, госдеповской, и ее носители объявлялись врагами народа Донбасса с последующим расстрелом.

Жители Луганской и Донецкой областей в 2014-м году очень хотели быть РФ. Мы как-то пытались пояснить, что "быть Россией", это не только получать зарплату в рублях, это еще и жить по законам РФ, чтить Конституцию РФ, а также служить в армии РФ, и отдавать долг РФ налогами и жизнью.

Но, кто нас слушал. Все, кто был против РФ на Донбассе в 2014-м году были объявлены персонами нон-грата, врагами народа, нациками, фашистами, укропами, вуйками. Мнение и позиция против РФ была платной позицией, которая за деньги Госдепа. Свобода мнений? — ну, это происки врагов революции. В СССР не было свободы мнений, плюрализма и демократии. Эти вражеские ценности чужды советскому человеку. Ну, и донбасянскому тоже.

Жители Луганской и Донецкой областей в 2014-м году очень хотели быть РФ, а значит, готовы были жить по законам РФ, Конституции, налогам, льготам и всему тому, что полагается гражданам.

Потом что-то там пошло не так, и на "референдуме", с жителями или без оных (по советской традиции) было "проголосовано" за создание "республики". И те, кто вчера готов был умереть за РФ, умирали за иллюзорную "новороссию", "республику", в общем, филькину грамоту, которую не признала даже РФ.

Жители Луганской и Донецкой областей в 2014-м году став "республиканцами" понимали, что их глубоко и нежно, скажем так, использовали, но продолжали держать марку — "не очень-то и хотелось на Россию", "республика — это круто", "нас потом возьмет Путин к себе, как республику, когда мы завоюем всю Украину".

Жители Луганской и Донецкой областей в 2014-м году став "республиканцами" категорично заявили, что они не признают ничего украинского, и вообще "Украины никогда не было", ну, если только льготы, пенсии, соцвыплаты, документы… И стали жить на двух, даже трех стульях, как ласковое теля, сосать двух мамок.

Они стали жить по "законам республики", "конституции республики", платить налоги "республике". То есть изображать из себя граждан и страну. Получалось у них это плохо. Так как "республики" не признал никто, даже РФ, а все официальные документы так и остались украинскими. Хочешь бизнес в РФ? — давай украинскую регистрацию в налоговой. Хочешь в теплый Египет, Турцию, гей-Европы? — давай укропский загранпаспорт.

Они получили "паспорт" "республики", не все, но 80% населения, ведь без "паспорта республики" нельзя устроится на работу, быть чиновником, служить в "милиции", работать в "налоговой". Потом, подвинувшись еще на пол шишечки, те же люди получили паспорт РФ, и все эти люди, подвинувшись еще на пол шишечки, хранят у себя паспорта граждан Украины,

И, тем не менее, критическая масса жителей ОРДЛО считает себя полноценными гражданами "республики".

Вот с этого и начнем плясать.

И еще раз по буквам объясню "народу Донбасса" (поэтому и пишу для них на русском) — став гражданами любой страны, вы обязуетесь жить по законам этой страны, чтить ее основной закон, исполнять свой гражданский долг.

Получая паспорт гражданина РФ жители ОРДЛО дают клятву РФ. В том числе и умереть за РФ, в том числе и служить в армии. И вопрос призыва на службу тех, кто на пол шишечки "наварас-республиканец", на пол шишечки гражданин РФ, на пол шишечки гражданин Украины- вопрос времени.

5 лет в ОРДЛО вопрос призыва в армию (отдать долг по конституции и закону республике для граждан — честь) откладывался, так как хватало российских ихтамнетов, добровольцев, и местных коллаборционистов.

Но, час настал. И вот здесь начинается самое удивительное.

Те, кто вчера (в 2014-м) блокировал украинские пограничные войска, расстреливал украинцев. Орал "путин введи", рвал на себе рубашку "бамбас низависим", голосовал за "риспублику бамбас", получал "пасопрта л-днр", стучал себя кулаком в грудь "я-наварас", сегодня вопит в соцсетях — "не отдам сына в армию республики".

А почему? "Республику" нужно защищать. Это честь, долг для каждого гражданина пойти в армию… Упс!

И вот что говорят сегодня вчерашние патриоты "республики" с паспортом "республики", с аватаркой триколорадкой:

— "пока республика не признана официально на уровне стран мира, призыв в ее армию не законен"

— "из нас хотят сделать террористов, чтобы мы потом не смогли выехать ни в РФ, ни в Украину, ни в Польшу на работу"

— "армии в лнр нет, есть народная милиция, а призыв ведут в армию, какую, в милицию значит контракт, а в армию призыв"

— "пусть едут на фронт те, кто все это замутил, а то своих детей в укропию и Европу, а наших на фронт под сапог НАТО"

— "почему наши дети должны умирать за республику, нас защищают русские, вот пусть они и воюют"

— "у нас паспорт граждан РФ, паспорт лнр не считается, это бумажка, он не признан, нас, как граждан РФ, не имеют права призывать в республике"

— "я выеду из лнр, у меня паспорт гражданина РФ, я тут служить не буду, а если там начнут нас призывать, я в Украину выеду, или в Польшу"

— "мы не собираемся погибать неизвестно за что, какая армия лнр, у нас ее нет, это русские воюют, у нас милиция лнр, так же везде говорят, а какой призыв в милицию"

— "почему сын Пасечника не идет в армию, а, у него дочка, и она в Украине живет, нормально, а мы лохи верим в их патриотизм".

— "какая армия, там дедовщина, у нас столько погибло от разборок, все списывают на укропов, а убивают при разборках или чечены режут"

— "какая армия, там одни укурки, нарики, все больные СПИДом, гепатитом, вот у нас в Свердловской БТРО 80 человек с гепатитом и сифилисом, молодых там насилуют, избивают, слово сказал — ушел на минное поле, мы не за это голосовали, не за это наши отцы воевали, Пасечник предатель народа Донбасса и агент СБУ".

В общем, как-то стало много в "республике" врагов народа и укро-госдепо-за печеньки-предателей. Как вот так можно про "армию республики", не понимаю? Я помню, как те же люди в 2014-2019-м писали "ах, наши мальчики сажают розы, а злые укропы по ним стреляют".

А теперь и "армии в лнр нет", и "укурки там", и "республика не действительная".

Но, уважаемые, господа "наварасы", что посеешь, то и пожнешь.

"Республика", построенная вами, вашими друзьями, родителями, коллегами, сослуживцами, это ваш мир, со своими законами, правами и обязанностями.

Получив "паспорт навараса", паспорт гражданина РФ, вы приняли правила игры. Это ваш мир и вам за него умирать.

"Новороссию" так и не построили, нет такой страны, да и РФ уже отказалась от употребления этого нарратива, а на надгробьях опочленцов и ихтамнетов до сих пор сияет эпитафия" погиб во славу новороссии". То есть погиб не за что, за иллюзию, за симулякр, за ноль, вакуум, пустоту.

И забудут за этих людей-пустот ушедших в пустоту. Хотя нет, не забудут, проклянут и их, и их кровь, их потомков, рожденных и не рожденных, их след на земле.

И вот мне нравится идея "республиканцев" призвать на службу молодежь "республики", шахтеров, оставшихся без работы, строителей, предпринимателей, сталеваров.

И неважно куда, в "армию" ли, в "милицию" ли. Главное, чтобы вот это пушечное мясо, ушло на фронт, туда, где загранотряды, кадыровцы, дагестанцы, буряты, русские защитники, приготовившие бутылку для обучения новичков, где насилие, наркотики, дедовщина, бухло и самострелы, где каждый третий заканчивает жизнь на суку или пулей в висок. Черная дыра, созданная критическим большинством жителей Донбасса должна поглотить и своих создателей.

Они об этом не думали, их обманули, они не хотели…

Каждое решение имеет свою цену. Даже предательство имеет свою цену. Возможно, пришло время платить по счетам?

По количеству коментов, тема призыва в ОРДЛО очень болезненная и животрепещущая для живущих там.

Многие "республиканцы" надеются избежать призыва, выехав в РФ, используя для этого паспорт гражданина РФ. Значит, осознание позиции "страна-гражданин-гражданский долг" так и не постучалось в их головы. Ну, и ладно. РФ тоже мясо нужно, у них то Сирию освобождать, то мак в Афгане убирать.

А вот россиянам бы задуматься. Ведь призывник из ОРДЛО (а как граждан РФ, их будут призывать и в РФ) отличная вещь для разгона демонстраций и митингов. Ни стыда, ни совести, да еще и обида на ничего не давший Донбассу российский народ.

Думаю, что будет интересно.

Особое место в этой теме занимают те, кто позиционировал себя все это время, как проукраинский житель Донбасса, который просто "мы выживаем, вы нас здесь бросили, Порошенко нас не освободил, мы просто работаем и платим налоги, у меня здесь бизнес, теща, дом, квартира, да и вообще, это вы предатели повыехавшие, а мы герои-мученики", и очень обижался на слово – коллаборционист — в их сторону. Но, налоги же платят, "паспорта" же получили.

Теперь эта категория так же внесена в список призывников, как и их дети, ведь они "налогоплательщики республики, жители республики", и все такое, вытекающее.

Ну, это мысли, всего лишь мысли о войне.

Мне просто интересно, как призывники "республик" будут обозначены юридически в законодательстве Украины: террористы? коллаборционисты? герои? мученики? жертвы? заложники? военные преступники? гражданские преступники?

Поставят ли нас перед моральным выбором эмпатии или же, война наконец-то просто расставит нас по линии фронта. Своих к своим.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.