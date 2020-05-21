Ослаблення карантину в Україні: МОЗ пояснив, що залишається під забороною

Юрій Сергієнко Суспільство 19:42, 21.05.2020 Оновлено: 19:44, 21.05.2020

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список обмежень, які діятимуть з 22 травня по 22 червня. При цьому в областях, які відповідають умовам для пом'якшення карантину, деякі з них можуть бути зняті.

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Про це повідомляється в телеграм-каналі "Коронавірус інфо", верифікованим МОЗ.

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Так, в період дії адаптивного карантину з 22 травня по 22 червня заборонено:

  • Робота метро.

  • Залізничного транспорту.

  • Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення.

  • Відвідування установ паліативної та соціальної допомоги.

  • Перебування в громадському транспорті та громадських будинках без маски.

  • Перебування на вулиці без документів.

  • Самовільно залишати місця самоізоляції.

  • Відвідувати навчальні заклади, крім ЗНО, іспитів.

  • Проведення масових заходів групами осіб більше 10 осіб.

  • Робота кафе і ресторанів в приміщенні.

  • Робота ТРЦ, готелів, фітнес-центрів.

Дозволяється

  • Робота кафе і ресторанів під відкритим небом.

  • Музеїв під відкритим небом

  • Проведення репетицій не більше 50 осіб.

  • Проведення кіно- відеозйомки групою не більше 50 осіб.

При цьому в регіонах можливі послаблення, але за умови відповідності певним умовам: якщо загальна кількість кількість нових випадків коронавируса за останні сім днів не перевищує 12 осіб на 100 тисяч населення; завантаження ліжок в лікарнях для лікування хворих COVID-19 становить менше 50%; середня кількість тестувань становить більше 12 чоловік на 100 тисяч населення за останній тиждень.

У таких регіонах дозволяється

З 22 травня

  • Проводити спортивні події до 50 осіб без глядачів.

  • Проведення релігійних заходів (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

  • Робота громадського транспорту.

  • Внутрішньообласні пасажироперевезення.

  • Діяльність готелів (крім ресторанів).

З 25 травня

  • Робота метро (допуск за умови використання масок).

  • Відвідування дитячих садків.

З 1 червня

  • Робота фітнес-центрів.

  • Діяльність закладів освіти у групах не більше 10 чоловік.

  • Міжобласні перевезення.

З 10 червня

  • Робота кафе і ресторанів в приміщеннях.

  • Робота культурних установ.

  • Повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня

  • Авіаперельоти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, яким критеріям регіони повинні відповідати для ослаблення карантину.

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