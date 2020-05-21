Ослаблення карантину в Україні: МОЗ пояснив, що залишається під забороною

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список обмежень, які діятимуть з 22 травня по 22 червня. При цьому в областях, які відповідають умовам для пом'якшення карантину, деякі з них можуть бути зняті.

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Про це повідомляється в телеграм-каналі "Коронавірус інфо", верифікованим МОЗ.

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Так, в період дії адаптивного карантину з 22 травня по 22 червня заборонено:

Робота метро.

Залізничного транспорту.

Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення.

Відвідування установ паліативної та соціальної допомоги.

Перебування в громадському транспорті та громадських будинках без маски.

Перебування на вулиці без документів.

Самовільно залишати місця самоізоляції.

Відвідувати навчальні заклади, крім ЗНО, іспитів.

Проведення масових заходів групами осіб більше 10 осіб.

Робота кафе і ресторанів в приміщенні.

Робота ТРЦ, готелів, фітнес-центрів.

Дозволяється

Робота кафе і ресторанів під відкритим небом.

Музеїв під відкритим небом

Проведення репетицій не більше 50 осіб.

Проведення кіно- відеозйомки групою не більше 50 осіб.

При цьому в регіонах можливі послаблення, але за умови відповідності певним умовам: якщо загальна кількість кількість нових випадків коронавируса за останні сім днів не перевищує 12 осіб на 100 тисяч населення; завантаження ліжок в лікарнях для лікування хворих COVID-19 становить менше 50%; середня кількість тестувань становить більше 12 чоловік на 100 тисяч населення за останній тиждень.

У таких регіонах дозволяється

З 22 травня

Проводити спортивні події до 50 осіб без глядачів.

Проведення релігійних заходів (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

Робота громадського транспорту.

Внутрішньообласні пасажироперевезення.

Діяльність готелів (крім ресторанів).

З 25 травня

Робота метро (допуск за умови використання масок).

Відвідування дитячих садків.

З 1 червня

Робота фітнес-центрів.

Діяльність закладів освіти у групах не більше 10 чоловік.

Міжобласні перевезення.

З 10 червня

Робота кафе і ресторанів в приміщеннях.

Робота культурних установ.

Повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня

Авіаперельоти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, яким критеріям регіони повинні відповідати для ослаблення карантину.