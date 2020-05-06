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6 травня • оновлено в 23:23
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Послаблення карантину: в МОЗ нагадали головну вимогу

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Послаблення карантину, яке заплановане в Україні на 11 травня, функціонуватиме тільки за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.

Про це заявив на брифінгу в середу, 6 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Починаючи з 11 травня ми змінюємо умови карантину на території України. Про які зміни йдеться? Ми робимо пом'якшення в порівнянні з тим, що у нас на сьогодні", – озвучив він.

Ослаблення карантину: в МОЗ нагадали головну вимогу

Ослаблення карантину: в МОЗ нагадали головну вимогу

"Буде дозволено прогулюватися парками, скверами і зонами відпочинку. Почнуть працювати заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, крім зон харчування і дитячих зон у ТРЦ. Почнуть працювати заклади харчування на виніс і літні майданчики ресторанів і кафе. Також ми дозволимо тренування спортивних команд на відкритих базах. Ми даємо можливість працювати нашим аудиторам, стоматологам, юристам, адвокатам, нотаріусам, перукарням і салонам краси", – пояснив міністр.

Однак Степанов нагадав, що вся діяльність має вестися з урахуванням обмежень: "Це дотримання дистанції, масковий режим та інші запобіжні заходи, щоб уникнути розповсюдження хвороби".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 22 травня, однак ввести ослаблення з 11 травня.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
карантин
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