Прокуратура Черкаської області почала розслідування стосовно посадових осіб міської ради Черкас через ухвалення рішення про ослаблення карантину в місті.

Про це 2 травня повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області, зазначивши, що його керівництво здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.

"Слідчим відділом Черкаського відділу поліції на підставі публікацій в мережі Інтернет внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливі неправомірні дії посадових осіб Черкаської міської ради при ухваленні рішення про ослаблення карантину на території міста Черкаси, яке суперечить рішенню Кабміну №211 від 11 березня 2020 року, постановою №14 від 27 квітня 2020 і протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2020 (ч. 1 ст. 325 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що в місті працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання, а також для проведення превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мера Черкас Анатолія Бондаренка спіймали на подвійних стандартах щодо карантину в Україні. Парадокс полягає в тому, що коли в місті не було випадків захворювання коронавірусом, Бондаренко наполягав на введенні жорсткого карантину, зате на сьогодні, коли зафіксовано близько 300 хворих – він його пом'якшує.

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