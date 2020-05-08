Послаблення карантину: хто отримає нові спецпропуски

У зв'язку з ослабленням карантину в Україні працівники ряду напрямків малого бізнесу отримають спецпропуски для користування громадським транспортом.

Натомість клієнтам цього бізнесу доведеться користуватися особистим транспортом, добирати до необхідного місця пішки або замовляти доставку. Про це в ефірі ObozTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"На останньому засіданні уряду ми прийняли рішення щодо того, що певний мікробізнес і малий бізнес зможе відновити роботу. Це стосується і стоматології, і юридичних, психологічних, консалтингових напрямків", – повідомив він.

За словами міністра, працівники такого бізнесу отримають право на користування громадським транспортом. "Вони можуть отримати спецпропуск, щоб користуватися транспортом в спеціальному карантинному режимі, який зараз функціонує", – уточнив він.

Відповідаючи на запитання, як в режимі обмеженого доступу до громадського транспорту до місця зможуть дістатися клієнти цих бізнесів, чиновник сказав: "Вони зможуть дістатися власним транспортом, пішки або замовити доставку".

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що з 11 травня кількість місць в громадському транспорті має бути збільшено. Адже через ослаблення карантину більшій кількості людей доведеться добиратися на роботу.

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