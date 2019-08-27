"Оскотинилися за 5 років": в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги. Відео з лікарями

Літня жінка померла на лавці у севастопольської міської лікарні №4 в тимчасово окупованому Росією Криму.

Відео з лікарями опубліковано в місцевому пабліку соцмережі. За словами очевидця, жінка не дочекалася "швидкої допомоги".

"Вчора на вулиці Леваневського поруч з лікарнею №4 на лавці померла бабуся. Поки викликали "швидку" і бігали по воду, жоден лікар не вийшов, і бабуся померла. Як виявилося, бабусю виписали щойно з лікарні, і далі лавки, яка перебувала біля лікарні, вона піти не могла", – повідомила користувач групи "Чорний список" "ВК" Світлана Голубєва, пише "Новий Севастополь".

Старенька на лавці, ілюстрація

"Бабуся була бездомною. Виписали її 5 серпня, жила на лавочках біля Московського ринку. Лікарі лікарні №4 сказали, що приймуть, тільки якщо її "швидка" привезе, поки "швидка" їхала, вона померла. Документи всі у неї були", – відповіла на повідомлення користувачка Олена Чертканова.

У Севастополі пенсіонерка померла на лавці прямо у лікарні з якої виписалася. Лікарі на прохання викликати швидку або зробити що-небудь відповіли відмовою. Сказали, що їм плювати, що відбувається на вулиці.

Померти біля лікарні - русскій мір і його досягнення ... pic.twitter.com/aS4Z7G9Gk1 - Голий Патріот (@GolyDovolen) August 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через помилку лікаря-анестезіолога під час пластичної операції померла 21-річна пацієнтка.

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