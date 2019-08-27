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"Оскотинилися за 5 років": в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги. Відео з лікарями

1.4т Читати матеріал російською

Літня жінка померла на лавці у севастопольської міської лікарні №4 в тимчасово окупованому Росією Криму.

Відео з лікарями опубліковано в місцевому пабліку соцмережі. За словами очевидця, жінка не дочекалася "швидкої допомоги".

"Вчора на вулиці Леваневського поруч з лікарнею №4 на лавці померла бабуся. Поки викликали "швидку" і бігали по воду, жоден лікар не вийшов, і бабуся померла. Як виявилося, бабусю виписали щойно з лікарні, і далі лавки, яка перебувала біля лікарні, вона піти не могла", – повідомила користувач групи "Чорний список" "ВК" Світлана Голубєва, пише "Новий Севастополь".

Старенька на лавці, ілюстрація

Старенька на лавці, ілюстрація

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"Бабуся була бездомною. Виписали її 5 серпня, жила на лавочках біля Московського ринку. Лікарі лікарні №4 сказали, що приймуть, тільки якщо її "швидка" привезе, поки "швидка" їхала, вона померла. Документи всі у неї були", – відповіла на повідомлення користувачка Олена Чертканова.

"Оскотинилися за 5 років": в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги. Відео з лікарями
"Оскотинилися за 5 років": в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги. Відео з лікарями
"Оскотинилися за 5 років": в Криму жінка померла біля лікарні, не дочекавшись допомоги. Відео з лікарями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через помилку лікаря-анестезіолога під час пластичної операції померла 21-річна пацієнтка.

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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Камнями лечитесь крысчане,и видать эта бабушка одной с первых на рехверендум побежала что бы умереть в педерации,жалко бабулю ,упокой ее душу не думала что так получится
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