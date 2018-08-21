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Осінню і не пахне: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

6.7тЧитати новину російською

У вівторок, 21 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність, удень у західних, північних і більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Спека поки не відступає. На півдні - до +33°. Температура 21 серпня вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 25-30°, на Закарпатті, у південній частині і східних областях до 33°.

Новини
Спека повернеться: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У Києві - місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко уточнила прогноз погоди в Україні на найближчі дні.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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