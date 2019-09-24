Осінній призов в Україні: генерал розкрив деталі

В рамках осіннього призову-2019 у Збройні сили України, Національну гвардію і прикордонні війська планують призвати 17 тис. осіб.

Як буде проходити призов і що чекає на тих, хто ухиляється від армії, розповів в ефірі ObozTV генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов.

"17 тис. призовників цього року повинні прийти за повістками. Вони підуть не тільки в Збройні сили України, це загальна потреба, яка включає Національну гвардію, прикордонні війська. Вони будуть поділені за напрямками. Третина з них залишаються служити в регіоні, де вони призиваються, а решта вирушають в інший регіон", – розповів Гаврилов.

"Розсилаються повістки від військкомату на певні категорії людей. За законом цей хлопець повинен прийти до військкомату. Якщо він не прийде, настає адміністративна та кримінальна відповідальність. Спочатку це буде адміністративна, а потім, якщо він переховується, то можуть бути кримінальні елементи" , – підкреслив генерал запасу.

За його словами, навіть молодим людям, які мають намір "косити" від армії до досягнення непризовного віку 27 років, не вдасться уникнути відповідальності.

"Якщо буде заведено адміністративну або кримінальну справу, то вона не буде закрита до того часу, поки його не знайдуть. В військо брати швидше за все не будуть, але штраф або якісь роботи обов'язково будуть", – пообіцяв він.

Гаврилов уточнив, що молодих людей, яких набирають у Збройні сили за призовом, не залучають до проведення Операції Об'єднаних сил на сході України.

Генерал нагадав, що на період служби в армії люди зберігають за собою місця, де працювали, навіть якщо це приватні компанії. Також він зазначив, що люди, які пройшли службу в армії, потім мають пріоритет при влаштуванні на державну службу.

Також він прокоментував практику військкоматів влаштовувати облави на призовників: "Я думаю, це якісь екстремальні варіанти, це пахне ще радянськими підходами і неможливістю військкоматів вирішити завдання у нормальний спосіб".

ukrinform.ru

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