Осінній призов в армію: з'явилося важливе роз'яснення для призовників

Під час призову до Збройних сил України військовослужбовці не мають права влаштовувати на призовників "полювання", затримуючи їх просто на вулиці.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Експерт прокоментував скандальне відео з Харківської області, де військовий намагався прямо на вулиці затримати призовника.

Мусієнко зазначив, що подібні інциденти траплялися і раніше: "У 2016 році теж виникала ситуація, коли на вулиці когось могли зупинити, підійти і забрати".

"Є порядок, передбачений законодавством, де вручається повістка про виклик призовника - це місце роботи, місце навчання або місце проживання. У цих місцях можна. Будь-які інші дії, незважаючи на благородну мету - служіння батьківщині, виконання конституційного обов'язку тощо - не відповідають закону", - підкреслив він.

Експерт нагадав, що, згідно з Конституцією, всі державні органи повинні "діяти виключно у передбачений законом спосіб".

"Обов'язок не тільки громадян, але і правоохоронних органів дотримуватися законодавства", - зазначив Мусієнко.

Як повідомляв ObozTV, раніше полковник ЗСУ Віктор Шидлюх заявив, що затримання призовників на вулиці - це "надумана картинка", створена з метою зриву осіннього призову в Україні.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.