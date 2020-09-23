Осінній призов-2020: Кабмін затвердив кількість строкових військових

У середу, 23 вересня, Кабінет міністрів затвердив кількість призовників до української армії на жовтень-грудень 2020 року.

Згідно з додатком до розпорядження уряду, восени цього року до лав української армії призвуть 13 570 чоловік. З них до Збройних сил – 7 500, Державна спеціальна служба транспорту – 600, Національна гвардія – 4 970 і Держприкордонслужба – 500.

Найбільше призовників буде в Дніпропетровській області – 1 265, менше в Луганській – 228. У Києві закличуть 547 осіб.

Загальний обсяг витрат на проведення призову на строкову службу складе 58 312 054,1 грн. З яких 32,23 млн грн – на проведення призову в ЗСУ, 21,36 млн грн - в Національну гвардію, 2,14 млн грн – до Держприкордонслужби та 2,58 млн грн – до Держспецтрансслужби.

Відзначимо, що на одного призовника витратять 4297,13 грн. З них 4 204 грн – виплата допомоги призовнику, а 93,13 грн – для підготовки та проведення призову.

Пояснимо, що до осіннього призову будуть допущені громадяни України від 18 до 27 років. При цьому призов у віці 18-19 років проводиться за власним бажанням (за письмовою заявою)

Як повідомляв OBOZREVATEL , Генеральний штаб Збройних сил запланував скоротити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу.