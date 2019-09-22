Осінь вступила в права: синоптики змінили прогноз щодо України

У неділю, 22 вересня, в Україні буде мінлива погода – 12-23°, у деяких регіонах очікується дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.
Погода в Україні 22 вересня: синоптики змінили прогноз
storymil.com
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 15-20° тепла, на Закарпатті та в південній частині до 23°, в східних областях 12-17°.
При цьому тих, хто збирається в гори ще раз попередили про погіршення погодних умов – у Карпатах випав сніг і істотно знизилася температура повітря.
Погода в Україні 22 вересня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптик Наталія Діденко спрогнозувала 22 вересня відчутне потепління і сонячну погоду.
Осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
Зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спочатку не буде занадто суворою.
У той же час британські метеорологи попередили, що зима в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.
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