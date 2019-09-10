Осінь відступила: синоптики уточнили прогноз "бабиного літа" в Україні

В Україні у вівторок, 10 вересня, прогнозується тепла і сонячна погода.
Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у Карпатському регіоні вночі короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с, у південних і східних областях 7-12 м/с.
"Бабине літо" в Україні
Ілюстрація
Температура повітря вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; удень 23-28°.
У Києві у вівторок буде без опадів, температура повітря вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України з понеділка, 9 вересня, і до п'ятниці, 13 вересня, очікується тепла погода. В основному, буде хмарно з проясненнями.
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