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Осінь почнеться пекельною спекою: синоптики уточнили прогноз по Україні

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У неділю, 1 вересня, погоду в Україні визначатиме досить суха і по-літньому тепла повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості регіонів початок осені прийде без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у південній частині, Закарпатті та Прикарпатті 30-33°.

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Літо, прощавай: прогноз погоди на 1 вересня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві 1 вересня також без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Осінь почнеться пекельною спекою: синоптики уточнили прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що погода в Україні в першій половині вересня буде досить теплою, проте в 20-х числах очікується різке похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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