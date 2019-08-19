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Осінь настане вчасно: з'явився прогноз на початок вересня в Україні

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Перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.

Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, передають "Факти". За його словами, початок вересня буде дощовим.

У той же час він підкреслив, що до кінця другої декади серпня в Україні буде спекотно.

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Осінь в Україні

Осінь в Україні

Ілюстрація

"Після спеки, яка протримається недовго, температура повітря почне поступово знижуватися. А в останню декаду серпня встановиться безхмарна і тепла погода. У самому кінці літа стовпчик термометра знову почне падати", – спрогнозував синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики говорили, що у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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