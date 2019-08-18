Осінь дихає в спину: синоптики уточнили похолодання в Україні

У неділю, 18 серпня практично на всій частині України переважатиме сонячна і прохолодна погода, але спеки поки що не буде.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опади очікуються в основному тільки на Сході країни, вітер 3-8 м/с.

Так, в західних областях України ніч була досить прохолодною – температура місцями опустилася до +10 градусів. Вдень очікується + 25... + 27.

Тим часом, в центральній частині України вночі було +13, вдень прогріється до +25 градусів. У південних областях погода не сильно відрізнятиметься: вночі до +14, вдень очікується в середньому +27.

На Сході вночі було +14, вдень очікується температура повітря до +27 градусів з опадами, часом сильними.

У Києві ранок був досить свіжий – близько +13. Вдень очікується + 22... + 24 градуси і сонячна, маловітряна погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що найближчими днями збережеться прохолодна погода, але до середини місяця буде спека.

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