Осетровий повний місяць: з'явилося відео дивовижного явища
В Україні зняли відео сходу Осетровою Місяця. Pixabay
У понеділок, 3 серпня 2020 року, настав так званий Осетровий повний місяць, що вважається одним з найсильніших.
Telegram-канал 1654 показав кадри сходу повного Місяця через окуляр телескопа. Відео знімали в Харкові, для наочності його прискорили в 4 рази.
В цей час біля Місяця можна було помітити яскраві планети Юпітер і Сатурн завдяки параду планет, який триває.
За даними NASA, Місяць офіційно став повним 3 серпня о 18:59 за київським часом.
Раніше OBOZREVATEL писав, чим небезпечний і як може вплинути на людей Осетрови повний місяць 3 серпня 2020 року. Такою незвичайною назвою явище зобов'язане індіанським племенам Північної Америки.
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