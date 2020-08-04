Осетровий повний місяць: з'явилося відео дивовижного явища

У понеділок, 3 серпня 2020 року, настав так званий Осетровий повний місяць, що вважається одним з найсильніших.

Telegram-канал 1654 показав кадри сходу повного Місяця через окуляр телескопа. Відео знімали в Харкові, для наочності його прискорили в 4 рази.

В цей час біля Місяця можна було помітити яскраві планети Юпітер і Сатурн завдяки параду планет, який триває.

За даними NASA, Місяць офіційно став повним 3 серпня о 18:59 за київським часом.

Раніше OBOZREVATEL писав, чим небезпечний і як може вплинути на людей Осетрови повний місяць 3 серпня 2020 року. Такою незвичайною назвою явище зобов'язане індіанським племенам Північної Америки.