Осетровий повний місяць 3 серпня: чим небезпечний і як вплине на людей

Осетровий повний місяць наступить у понеділок, 3 серпня, о 18:59 за Києвом. Такою незвичайною назвою явище завдячує індіанським племенам Північної Америки.

Повний місяць у серпні 2020 року є примітним ще тим, що поблизу Місяця будуть помітними Юпітер і Сатурн, які беруть участь у параді планет. Спостерігати цю подію можна неозброєним оком – в південній частині неба низько над горизонтом. Детальніше про явище і чим воно небезпечне з точки зору астрологів, розповідає OBOZREVATEL.

Осетровий повний місяць: що це?

Серпневий повний місяць називають Осетровим Місяцем, або також Лососевим Місяцем. Так, індіанські племена вважали, що осетрову рибу легше ловити саме в повний місяць.

Також існують назви Ожиновий Місяць (через період збору ягід) і Зерновий повний місяць (приходить пора збирання злакових культур).

Серпневий повний місяць називають Осетровим Місяцем, або також Лососевим Місяцем Фото: Pixabay

Повний Місяць, Юпітер і Сатурн

Три яскравих небесних світила – Місяць, Юпітер і Сатурн – в повний місяць утворять подобу трикутника в небі. Місяць буде зліва від Сатурна, Юпітер – справа.

Так, у серпні 2020-го Юпітер після заходу сонця добре помітний у небі і зараз є однією з перших зірок, які ми можемо спостерігати в сутінках. Сатурн також буде видимим після заходу сонця. Спостерігати явище можна неозброєним оком в південній частині неба низько над горизонтом.

Місяць, Юпітер і Сатурн утворять подобу трикутника в небі Фото: SkySafari app

Як вплине Осетровий повний місяць на людей

Повний місяць 3 серпня буде вкрай сприятливим, перш за все, для пошуку "другої половинки", розповів OBOZREVATEL астролог Ігор Мехеда

Саме в цей повний місяць рекомендується просити небеса про кохання. Небо також чує всі прохання про любов, вважає фахівець.

Астролог також додав, що повний місяць дасть можливість легко просувати позитивні ідеї і посилити зв'язок зі своїм ангелом-хранителем. Крім того, за його словами, в серпневий повний місяць у Всесвіту можна просити фактично все, і це здійсниться.

Повний Місяць буде перебувати в знаку Водолія Фото: Pixabay

У той же час астрологи попереджають про хвилю суперемоцій, яка накриє людей через те, що Місяць буде перебувати в знаку Водолія. Тому, щоб не впасти у зневіру, постарайтеся в період з 3 по 5 серпня перебувати в галасливих компаніях або місцях великого скупчення людей.

Також варто звернути увагу на здоров'я. У зоні ризику – ікри, гомілки, щиколотки, сухожилля, м'язи передпліч і щитовидна залоза. Зробіть профілактику цим органам і намагайтеся їх не навантажувати в повний місяць.

Що не можна робити в повний місяць 3 серпня

Не приймайте важливих рішень – відкладіть їх на більш сприятливий період.

Будьте розсудливими в пошуку нових відчуттів.

Важливо контролювати свої емоції: існує небезпека сварок, конфліктів, непорозумінь у різних сферах життя.

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