"Ось така х*йня, малята": працівниця популярного магазину Одеси виявилася фанаткою Росії

В Одесі працівниця мережі магазинів одягу LC Waikiki публічно виявила свою проросійську позицію. Вона назвала національну валюту України рублями і заявила, що їй "шкода тих, хто вважає Росію агресором".

Деталі інциденту на своїй сторінці у Facebook розповіла місцева жителька Наталія Карташова, опублікувавши фото касирки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами жінки, вона зайшла до магазину, щоб купити дитині шкарпетки. Між нею і касиркою, яка давала здачу, відбулася така розмова:

– 3 рублі.

– Гривні.

– Яка різниця?

– Росія – країна-агресор.

– Ну і що ...

– Мені вас шкода.

– Ну і що, мені вас більше шкода.

"Ось така х*йня, малята", – красномовно прокоментувала бесіду Карташова.

Працівниця LC Waikiki Facebook Нати Карташової

Інцидент викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі Facebook порадили авторці завжди про всяк випадок носити з собою російські рублі і давати касиру у відповідь на такі заяви. Також з'ясувалося, що в Одесі та Одеській області вже було чимало схожих "проросійських" випадків.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області поліцейські оштрафували сім'ю за зауваження про використання російської мови правоохоронцями.

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