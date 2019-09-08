"Ось така х*йня, малята": працівниця популярного магазину Одеси виявилася фанаткою Росії

В Одесі працівниця мережі магазинів одягу LC Waikiki публічно виявила свою проросійську позицію. Вона назвала національну валюту України рублями і заявила, що їй "шкода тих, хто вважає Росію агресором".
Деталі інциденту на своїй сторінці у Facebook розповіла місцева жителька Наталія Карташова, опублікувавши фото касирки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
За словами жінки, вона зайшла до магазину, щоб купити дитині шкарпетки. Між нею і касиркою, яка давала здачу, відбулася така розмова:
– 3 рублі.
– Гривні.
– Яка різниця?
– Росія – країна-агресор.
– Ну і що ...
– Мені вас шкода.
– Ну і що, мені вас більше шкода.
"Ось така х*йня, малята", – красномовно прокоментувала бесіду Карташова.
Працівниця LC Waikiki
Facebook Нати Карташової
Інцидент викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі Facebook порадили авторці завжди про всяк випадок носити з собою російські рублі і давати касиру у відповідь на такі заяви. Також з'ясувалося, що в Одесі та Одеській області вже було чимало схожих "проросійських" випадків.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області поліцейські оштрафували сім'ю за зауваження про використання російської мови правоохоронцями.
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