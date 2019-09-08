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9 вересня • оновлено в 11:05
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"Ось така х*йня, малята": працівниця популярного магазину Одеси виявилася фанаткою Росії

25.6т Читати матеріал російською

В Одесі працівниця мережі магазинів одягу LC Waikiki публічно виявила свою проросійську позицію. Вона назвала національну валюту України рублями і заявила, що їй "шкода тих, хто вважає Росію агресором".

Деталі інциденту на своїй сторінці у Facebook розповіла місцева жителька Наталія Карташова, опублікувавши фото касирки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами жінки, вона зайшла до магазину, щоб купити дитині шкарпетки. Між нею і касиркою, яка давала здачу, відбулася така розмова:

3 рублі.

Гривні.

Яка різниця?

Росія країна-агресор.

Ну і що ...

Мені вас шкода.

Ну і що, мені вас більше шкода.

"Ось така х*йня, малята", – красномовно прокоментувала бесіду Карташова.

Працівниця LC Waikiki

Працівниця LC Waikiki

Facebook Нати Карташової

Інцидент викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі Facebook порадили авторці завжди про всяк випадок носити з собою російські рублі і давати касиру у відповідь на такі заяви. Також з'ясувалося, що в Одесі та Одеській області вже було чимало схожих "проросійських" випадків.

"Ось така х*йня, малята": працівниця популярного магазину Одеси виявилася фанаткою Росії

Скріншот

"Ось така х*йня, малята": працівниця популярного магазину Одеси виявилася фанаткою Росії

Скріншот

"Ось така х*йня, малята": працівниця популярного магазину Одеси виявилася фанаткою Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області поліцейські оштрафували сім'ю за зауваження про використання російської мови правоохоронцями.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Одеса
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Коментаторов Василий
Коментаторов Василий
а был ли инцидент вообще? Может быть, это выдуманная история, с которой "покупательница носков" решила засветиться в ФБ. Ну не котиков же постить...Где доказательства, что так было? Видео или аудио запись? Или мы какой-то шалаве должны на слово верить? Почему? Кто такая эта Карташева? Почему я должен ей верить? А может быть София носочки порвала, а Карташева принесла их вернуть, а продавщица отказала ей, вот со злости эта Карташева и придумала историю с "фанатами России"?
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Odessa Max
Odessa Max
Бггг, покупательница носков явно заезжая. Ибо в Одессе рублями называли и называют все, что не доллар с евро
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Коментаторов Василий
Коментаторов Василий
Odessa Max, и не только в Одессе. Половина Украины по привычке еще называет стоимость товара в денежной единице "рубль", хотя подразумевается гривня. В основном, это люди, которые жили при СССР и пользовались рублями. Россия тут ни при чем. Кроме того, если присмотреться, то покупательница носков сама не знает, как называется денежная единица в Украине. Говорить на "гривню" "гривна" - может как раз тот, кто нихрена не знает об Украине, но строит из себя гиперпатриота.
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Wick John
Wick John
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести И религии, на свободу мирных собраний И ассоциаций, на свободу убеждений И на свободное выражение их.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Wick John, не в Х0хляндии только. Там нельзя отступать от генеральной линии партии
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