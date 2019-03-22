"Оруел нервово курить": Захарова зганьбилася анекдотом про Україну і нарвалася на Цимбалюка

Речник МЗС Росії Марія Захарова розповіла цинічний анекдот про анексію українського Криму і отримала жорстку відповідь журналіста Романа Цимбалюка.

Він присоромив її за те, що вона як офіційна особа сама перетворює власну країну на посміховисько, виправдовуючи військові злочини. Фрагмент скандального виступу Захарової Цимбалюк показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова Скріншот відео

"Якщо ви мені дозволите розповісти вам анекдот дуже доречний в цьому випадку. Знаєте, коли відомий керівник України звертається в молитвах до Всевишнього, говорить: "Допоможи повернути Крим". А йому кажуть: "Крим ви вже повернули, тепер пора повернути гроші", — відзначилася безглуздим "дотепом" офіційний представник МЗС Росії.

Цимбалюк, в свою чергу, сприйняв її слова як втілення в життя сюжету роману Джорджа Оруела "1984" про тоталітарне суспільство.

"Період до окупації нашого півострова вони називають анексія. Джордж Оруел нервово курить в стороні. Для Росії війна — це мир, свобода — це рабство. Щось мені підказує, що таким чином Росія сама із себе робить країну-анекдот", — яскраво відповів журналіст на випади Захарової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво припинив обурення Захарової з приводу гуманітарної допомоги Заходу Венесуелі, а також розгромив її цинічну брехню про нібито допомогу Росії для Донбасу, під якою маскують поставки зброї для окупантів.

Також журналіста обурило те, що брифінги Захарової почав регулярно відвідувати одіозний сербський найманець "ДНР", снайпер Деян Берич ("Декі").

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