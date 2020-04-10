Орлуша у віршах висміяв "перемогу" Путіна над печенігами

Російський поет Андрій Орлов (Орлуша) написав вірш "Послання Путіна печенігам", де висміяв заяву глави Кремля.

Нагадаємо, що раніше Путін сказав, що Росія впорається з "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.

Пізніше в Кремлі відхрестилися від таких "переможних" слів російського глави.

Далі наводимо текст вірша повністю (обережно 18+):

Что с экрана нам сказали?

Печенеги нас терзали,

Да и половцы вначале

Нас ебли, а мы крепчали.

Все враги родной земли

Нас со всех сторон ебли:

То монголы, то татары,

Неразумные хазары,

То поляки-оккупанты,

То османы, то антанты,

То надменные соседы

Финны, чудь, японцы, шведы,

Турки, укры, басмачи,

Хан Батый, улус Джучи…

Но Россию не сломила

Ни ебическая сила,

Ни немецкий раздолбай.

Даже ёхарный бабай,

Даже натовский сапог

Нас стереть с лица не смог!

В смысле, он и не пытался,

Но, верняк бы, обосрался.

Нам история терзанья

Нас врагами говорит:

Мы осилим все страданья –

Геморрой и гайморит,

Триппер, сифилис, чесотку

Так как знаем очень чётко,

Вирус не несёт нам тьмы

Потому, что вирус – мы!

Те, кто хочет с нами биться,

Может нами заразиться,

Немцу нами стать, поверьте,

Будет даже хуже смерти,

Ведь при русском распиздяйстве

Всё развалится в хозяйстве

От крахмальности манжет

До вложений в госбюджет.

Вот скажите себе сами,

Вам дороги с дураками

Как в России не нужны

Для развития страны?

Что, нужны? Тогда мы ждём!

Подходи, собой чихнём!

Мордомаски не помогут,

Заразитесь тем же днём!

В каждом лидерском послании

Мы читаем между строк

Массу тайных русских знаний

Потому, что с нами бог,

Русский бог, он добрый самый,

Кузькиной добрее мамы,

Нам плевать на ваши беды,

Мы отметим день победы,

Маски снимем! Вот, глядите,

Хрен-то вы нас победите!

Сжёг Москву, Наполеон?

Помогло тебе, гондон?

Вирус совершит набеги,

Мы живьём его сжуём!

Где сегодня печенеги?

Ну, а мы себе – живём!

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк забавно потролив прессекретаря президента Росії через слова Путіна про "перемогу" його країни над половцями і печенігами.

Також російський музикант Сергій Шнуров прокоментував заяву Путіна про нові заходи проти пандемії коронавіруса.

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