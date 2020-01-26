"Орки розстріляли сім'ю з дітьми": українка розповіла, як пережила жах війни на Донбасі

Українка Ірина Борисова розповіла про звірства росіян та їх пособників на початку війни на Донбасі в 2014 році.

Жінка зазначила, що росіяни почали з'являтися в Горлівці ще в 2013 року, до початку вторгнення РФ, передає "Радіо свобода".

"Вони (росіяни – Ред.) їздили на величезних американських "доджах", вели себе дуже розкуто і постійно повторювали, ось, мовляв, скоро сюди прийде Росія, тоді все стане добре, тоді житимете. Я не розуміла ... яка така Росія? Куди прийде? ... Ніколи раніше не сприймала росіян, як ворогів, але все одно щиро не могла зрозуміти, куди вони і навіщо прийдуть", – згадувала вона.

Але вже в кінці 2013 і на початку 2014 року почалися активні бойові дії і обстріли.

"Десь у березні по Жованці стали стріляти мінами, приїхали російські офіцери, і почали з'являтися місцеві "орки" – бездомні, алкоголіки і бродяги, але зате зі зброєю в руках. Вони тут бігали, я навіть не знала, як це називається, а тепер знаю – бігали з РПГ, ручних протитанкових гранатометом", – розповіла Борисова.

Українка поділилася, як її та чоловіка прямо з дому забрали терористи і кинули "на підвал". За її словами, бойовики вважали, вони є корегувальника вогню і допомагають ЗСУ.

Ірина Борисова радіо свобода

"Пам'ятаю, як збіглися ці "орки". Брудні. Смердючі. У гумових капцях. Якщо є пекло, то воно було там. В Єнакієвому. Сестрі вивертали плечові суглоби. А у мене так піднявся цукор, що все пересохло в роті. Сестра потім питала, як я так змогла себе опанувати. А я просто-напросто фізично не могла говорити ", – згадувала жінка пережитий жах.

Борисову, її чоловіка і сестру протримали в ув'язненні кілька днів і відпустили. Терористи дали їм 12 годин, щоб покинути Жованку.

"На підвалі" найстрашніше, було чути крики. Тепер вже думаю, це були українські військовополонені. Від тих стогонів волосся дибки ставало. Потім говорили, що їх різали на шматки. І їх дійсно різали. Я чула таке ... Людина не може кричати, коли йому просто боляче. Так кричать, коли дійсно рвуть на частини", – згадувала вона.

Також українка розповіла жахливу історію вбивства, яку почула від терористів.

Терористи на Донбасі detector.media

"Ще пам'ятаю розмову наглядачів про те, як розстріляли сім'ю з двома дітьми. Один розповідав іншому, як взяли сім'ю, знайшли у них карти, вирішили, що ті коригувальники вогню і розстріляли." Батьків відразу, старшу дівчинку потім, а потім малого. Хлопчик не плакав – вив. Ось і пристрелили ", – говорив один з бойовиків. А потім додавав:" А потім приїхали фахівці з Донецька, подивилися карти і сказали, що це карти грибників. Просто сім'я ходила за грибами в Червоний Лиман", – повідомила Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, як вижила під обстрілом в Маріуполі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!