"Оргії дроворубів": у мережі показали жахливі реалії "русского міра" у Криму

В анексованому Росією Криму спалахнули скандали, пов'язані з масовим вирубуванням дерев посеред зелених зон у містах.

Місцеві жителі у соцмережах публікують безліч доказів "варварства" окупаційної влади, шукають винних і ловлять російських чиновників на брехні. Реакцію кримчан у Facebook зібрало видання "Крим.Реалії".

Характерно, що в центрі уваги інтернет-спільнот опинився Сімферополь – у місті майже одночасно в декількох місцях – парках, скверах і навіть просто попід вікнами багатоповерхівок – під корінь знищили всі дерева. Люди зазначають, що "вбивство" насаджень відбувається навіть серед ночі. Винуватці обіцяють висадити нові, але реальність свідчить про інше.

У Криму окупаційна влада вирубує дерева у скверах і парках Facebook/Дмитро Фінашкін

"Оргії" сімферопольських дроворубів. Вельми цинічно вони взялися рубати дерева о першій годині ночі, перемістившись із вул. Гагаріна до парку Гагаріна. Добре, що місцеві жителі вул. Набережної здійняли галас, викликали поліцію і перегородили дорогу. Потім підтягнувся ще народ, телебачення, депутат..." – написав Дмитро Орєхов.

У Сімферополі зрубали всі дерева перед житловим будинком Facebook/Дмитро Фінашкін

За його словами, завдяки місцевим небайдужим, декілька дерев вдалося врятувати. Під час огляду порубкових квитків виявили порушення, тож винних, додав він, можливо, навіть покарають.

Однак це лише окремий випадок, коли кримчанам вдалося зупинити варварство дроворубів. В інших же, з обуренням наголошують учасники обговорення в соцмережі, все дуже сумно.

Сімферополь. "Камені з неба" у вигляді дерев twitter.com/KrimRt

"Прохання людей знести якесь старе і покошене дерево, яке загрожує життю і здоров'ю людей, зазвичай залишаються без відповіді. У цих випадках у чиновників такої самої прудкості, як із вирубкою здорової рослинності, не спостерігається", – йдеться у статті видання.

Також наголошується, що призначена Кремлем глава Сімферополя Олена Проценко намагається виправдовуватися, але, зважаючи на реакцію містян, у неї це погано виходить.

Симферополь

Камни с неба в виде деревьев

Любопытно-то что сухое,что нужно пилить орки не трогают-само упадет

Только живое,зеленое пилят-рубят pic.twitter.com/eGhKgp3M7y – RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 23 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму власник парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" Олег Зубков звинуватив окупаційну владу в "рейдерському захопленні" своїх об'єктів.

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