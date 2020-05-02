Організували в Офісі президента? У мережі назвали замовника атак на OBOZREVATEL

У мережі знайшли ймовірного замовника кібератак на видання OBOZREVATEL – це нібито заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними Telegram-каналу "Тёмный Рыцарь Vox Populi", альтернативного основному, Тимошенко нібито витратив на атаки, а також виправдувальні матеріали щодо скандалу навколо гуманітарних вантажів "Мрії", особисті гроші.

Найпотужніші в історії видання DDoS-атаки коштували, за даними Telegram-каналу, 9 000 доларів всього за кілька годин.

Кирило Тимошенко на тлі літака з медичним вантажем Колаж

У повідомленні Telegram-каналу зазначається, що з питання атаки на OBOZREVATEL звертався якийсь Сергій Малихін. Користувач із таким ім'ям знайшовся у друзях на Facebook-сторінці Кирила Тимошенка:

Сторінка заступника голови ОП

Загалом Тимошенко нібито витратив не менше 25 000 доларів "на виправдувальні матеріали з приводу літака "Мрія" і блоклисти в багатьох Telegram-каналах і сайтах", пише "Тёмный Рыцарь Vox Populi".

Скриншот

Скриншот

Зазначимо: у 2016 році якийсь Сергій Малихін був одним із тих, хто запускав сайт Realist Online. На той час він працював як техлід проєкту. У 2017 році він пішов із Realist.

На сторінці Малихіна у Facebook у графі "робота" зазначено, що він є самозайнятим.

Додамо, 2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції OBOZREVATEL про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

Подібних ударів сайт не отримував за всі 16 років своєї роботи. Судячи з усього, діє група людей. Атаки фіксуються з різних країн, характер і спрямованість яких весь час змінюються, щоб було важче визначити їхнє справжнє джерело: Німеччина, Польща, Угорщина, США, Нідерланди, Китай, Південна Корея.

Хакери постійно намагаються знайти "слабкі точки" на сайті, використовуючи після відбиття нападів нові прийоми.

OBOZREVATEL вважає, що причиною атак можуть бути викривальні публікації про ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу й медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

За даними журналістів, оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання.