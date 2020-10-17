Організатори пікетування "Гуліверу" заперечили зв'язок з екснардепом Ліньком

Рух "Традиція і Порядок", який проводив пікети ТРЦ "Гулівер" у центрі Києва через демонстрацію на будівлі прапора ЛГБТ, заперечив зв'язок з екснардепом від Радикальної партії Дмитром Ліньком.

Як повідомляє рух у Telegram, інформація політолога Юрія Гаврилечка про те, що Лінько та колишній журналіст Руслан Кухарчук є лідерами "Традиції і Порядку", не відповідає дійсності, адже засновником та очільником руху є і завжди був Богдан Ходаковський.

Також у русі спростували меркантильні цілі пікетування "Гуліверу".

"Брати гроші з рук людини, яка співпрацює з ЛГБТ-організаціями, для нас було б щонайменше принизливо", – йдеться в повідомленні.

Керівництво організації хоче дізнатися, хто від їхнього імені "намагається подати ідеологічну боротьбу як бізнес-діяльність, тим паче з вимаганням коштів".

Як розповів OBOZREVATEL сам Ходаковський, після акцій протесту "Гулівер" зняв підсвічування у вигляді прапора ЛГБТ. Потім представники ЛГБТ-організацій заявили протест і організували свою акцію під Палацом спорту.

"Там вже були ми, у нас з ними почалися контр-мітинги", – зазначив він.

За словами лідера руху, до самого "Гулівер" у них питань більше немає, їх обурила тільки "маячня, озвучене Гаврилечком".

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