Організатори пікетування "Гуліверу" заперечили зв'язок з екснардепом Ліньком
Рух "Традиція і Порядок", який проводив пікети ТРЦ "Гулівер" у центрі Києва через демонстрацію на будівлі прапора ЛГБТ, заперечив зв'язок з екснардепом від Радикальної партії Дмитром Ліньком.
Як повідомляє рух у Telegram, інформація політолога Юрія Гаврилечка про те, що Лінько та колишній журналіст Руслан Кухарчук є лідерами "Традиції і Порядку", не відповідає дійсності, адже засновником та очільником руху є і завжди був Богдан Ходаковський.
Також у русі спростували меркантильні цілі пікетування "Гуліверу".
"Брати гроші з рук людини, яка співпрацює з ЛГБТ-організаціями, для нас було б щонайменше принизливо", – йдеться в повідомленні.
Керівництво організації хоче дізнатися, хто від їхнього імені "намагається подати ідеологічну боротьбу як бізнес-діяльність, тим паче з вимаганням коштів".
Як розповів OBOZREVATEL сам Ходаковський, після акцій протесту "Гулівер" зняв підсвічування у вигляді прапора ЛГБТ. Потім представники ЛГБТ-організацій заявили протест і організували свою акцію під Палацом спорту.
"Там вже були ми, у нас з ними почалися контр-мітинги", – зазначив він.
За словами лідера руху, до самого "Гулівер" у них питань більше немає, їх обурила тільки "маячня, озвучене Гаврилечком".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 жовтня у Києві під ТРЦ "Гулівер" представники "Національного корпусу" та "Традиції і Порядку" провели акцію з фаєрами в знак протесту проти підсвітки на будівлі у кольорах прапора ЛГБТ.
У результаті "Гулівер" погодився не демонструвати ці кольори.
Політолог Юрій Гаврилечко заявив, що мітинги під "Гулівером" більше схожі на "рекет 90-х", а Лінько і Кухарчук нібито намагаються за гроші заблокувати діяльність ТРЦ.