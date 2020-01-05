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5 січня • оновлено в 15:58
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/ Суспільство

Організатори форуму в Києві скасували візит скандальної Хакамади

2.3т
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Після ажіотажу в мережі російська опозиціонерка і політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, не приїде виступати в Київ.

Про це повідомили організатори DreamBig Forum, які спочатку і запросили Хакамаду в Україні. За їх словами, вони провели первинну перевірку і отримали від правоохоронців дозвіл на в'їзд у країну опозиціонерки. Але після ажіотажу серед українців від ідеї запрошувати політика відмовилися.

"Ми робимо великий освітній захід і дуже хочемо надихнути наших гостей. Для цього ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б.

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Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу.

Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", – підкреслили організатори заходу Taryan Group.

Початковий план з Хакамадою

Початковий план з Хакамадою

Скріншот

Ірина Хакамада

Ірина Хакамада

Хакамада неодноразово балотувалася і обиралася у Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії в 2004 році і була членом громадської ради при Міноборони РФ. Вона неодноразово заявляла, що Росія повинна виплатити контрибуцію Україні за анексію Криму. На думку політика, навіть якщо провести в Криму "легітимний" референдум, це ні до чого не приведе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продюсер Ігор Кондратюк закликав СБУ не допустити виступу в Києві іноземних артистів, які порушили закони України.

Йшлося, зокрема, про два концерти. У Києві збиралися виступити шведський музикант Dr. Alban, внесений в базу "Миротворець" після гастролей в окупованому Криму, а також російська співачка Любов Успенська, яка називала президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Ірина Хакамада
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только дурак может собраться и поехать в Kyив. На кой оно надо?
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Для поднятия престижа данного мероприятия,не помешало бы пригласить пару тройку экономистов из Северной Кореи!.Как им это в голову не доперло?!.
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Червоний Данило
Червоний Данило
тупицы из DreamBig Forum, хотели пригласить ватницу Хакамаду, чтобы она учила как аннексировать территории других государств??? вы еб-анашки там в DreamBig Forum??? вас гнать нужно сраной метлой! чем вы лучше ее???!
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