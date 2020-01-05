Організатори форуму в Києві скасували візит скандальної Хакамади

Після ажіотажу в мережі російська опозиціонерка і політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, не приїде виступати в Київ.

Про це повідомили організатори DreamBig Forum, які спочатку і запросили Хакамаду в Україні. За їх словами, вони провели первинну перевірку і отримали від правоохоронців дозвіл на в'їзд у країну опозиціонерки. Але після ажіотажу серед українців від ідеї запрошувати політика відмовилися.

"Ми робимо великий освітній захід і дуже хочемо надихнути наших гостей. Для цього ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б.

Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу.

Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", – підкреслили організатори заходу Taryan Group.

Початковий план з Хакамадою Скріншот

Ірина Хакамада

Хакамада неодноразово балотувалася і обиралася у Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії в 2004 році і була членом громадської ради при Міноборони РФ. Вона неодноразово заявляла, що Росія повинна виплатити контрибуцію Україні за анексію Криму. На думку політика, навіть якщо провести в Криму "легітимний" референдум, це ні до чого не приведе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продюсер Ігор Кондратюк закликав СБУ не допустити виступу в Києві іноземних артистів, які порушили закони України.

Йшлося, зокрема, про два концерти. У Києві збиралися виступити шведський музикант Dr. Alban, внесений в базу "Миротворець" після гастролей в окупованому Криму, а також російська співачка Любов Успенська, яка називала президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.

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