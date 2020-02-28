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28 лютого • оновлено в 11:34
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Орєшкін: Путін не нападе на Україну, боїться навіть Білорусі

3.7т
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Президент Росії Володимир Путін не буде починати активну фазу війни на території України, оскільки для цього в країни немає ресурсів.

Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, передає InfoResist. За словами Орєшкіна, Путін розуміє, що Україна й Захід готові до можливої чергової фази гарячої війни, яку може почати Росія.

Навіть більше, на переконання політолога, Путін наразі боїться "наїжджати" навіть на Білорусь, оскільки там теж до цього готові.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Він знає, що якщо зараз почне якусь чергову фазу гарячої війни, то до цього готові в Україні, до цього готовий Захід, це вже не буде несподіванкою. Путін вже не може серйозно погрожувати Україні. Тобто ніяка велика військова операція зараз немислима, тому що негайно Захід відреагує наданням летальних видів зброї тощо. Путін навіть боїться зараз на Білорусь наїхати. Знову ж таки, тому що до цього готові", – заявив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Орєшкін заявив, що Путін хоче залишитися в пам'яті народу як "збирач російських земель", тому питання Криму для нього закрите.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
пун ведет себя тишайше сейчас, что бы на победобесие, хоть кто-нибудь пожаловал. А после этого он развернется... правда есть еще одна уважительная причина тишины - денег на высокие зарплаты и пенсии в эрефии теперь хватает, не хватает на низкие...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз где вы роете подобные новости,и подобных эспертов
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