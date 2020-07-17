В ОРЛО очень популярный вот такой анекдот:

"Сидит шахтер после смены и плачет.

-Ты чего плачешь?-спрашивает у него начальник.

— Хочу, -говорит шахтер,- в Луганской народной республике жить и работать на народной шахте.

— Так ты же и так живёшь в ЛНР и работаешь на народной шахте.

— Хочу в той ЛНР жить, какую по телевизору на канале Луганск -24 показывают, — отвечает шахтер"…

В ОРЛО люди, услышав этот анекдот, в основном грустнеют, сердятся или отводят глаза. И вот не пойму, а что не так? Анекдот смешной, жизненный. Ярко и красочно показывает всю правду Лугандона: по телевизору одно, а на самом деле другое.

И вот что интересно, никто из жителей ОРДЛО не видит в этом абсолютной синхронизации с СССР. Там все мы так жили: по телевизору мы шли к светлому завтра, но в магазинах не было мяса, так как крупный рогатый скот не успевал за строителями коммунизма.

Это тоже анекдот, из времен моего детства.

Именно так создаются симулякры. Сначала информационно, а потом они уже заменяют людям реальность и люди перестают адекватно воспринимать день сегодняшний, ведь в их сознании иной мир, мир повышенных надоев и гарантированного счастья.

ОРДЛО — иллюзорный мир. И построили его люди.

Не все, конечно, были те, кто сопротивлялся — меньшинство. Были те, кому было все равно, что будет и куда их ведут и что для них строят — в 2014-м таких было много, но еще больше было тех, кто строил этот самый иллюзорный мир.

Как видите тем, кто в 2014-м мечтал "назад в СССР" удалось-таки это сделать.

В ОРДЛО все, как в СССР: блат, коррупция, дефицит, хамство, невежество, низкопробность, и абсолютный идеальный мир в газетах и по телевидению, страх, обнуление прав и свобод, ложь, абсолютная и повсеместная ложь, а еще террор.

И вот что еще примечательно, сейчас под молот террора "республик" и "русского мира" попали в основном те, кто в 2014-м строил этот самый "русский мир" с этими самими "республиками".

ОРДЛО пожирает своих создателей. И это тоже из СССР. Если внимательно изучать историю СССР даже по школьной, вылизанной программе, то факт остается фактом, как бы его не скрывали: в 1917-м рабочие и крестьяне став большевиками (критическим большинством) смели власть буржуев и олигархов, основываясь на обещаниях Ленина и популистических лозунгах о всеобщем братстве и равенстве, разрушили все, разграбили, уничтожили всю интеллигенцию, возглавили банки, министерства, и "кто был никем, тот стал всем", получил абсолютную власть и создал мир по подобию своему. Создал и утопил ближних своих, соратников и сограждан в крови. Ведь все отцы народа-выходцы из большевиков, вся "элита" СССР гнобила рабочий класс, весь террор был направлен не только на инакомыслящих (интеллигенцию), на расовую и национальную дискриминацию, террор попросту стал законом, "конституцией", моралью, и основным аспектом бытия советского человека.

Сколько было расстреляно и сослано в лагеря рабочих, простых людей в СССР? Гораздо больше, чем ненавистных "черноротых", евреев, ромов, и даже "хохлов". Русские в СССР убивали русских.

Ненависть, насилие, террор и диктатура, как борьба с классовым врагом, популяризировались и возводились в культ, вбивались в голову на подсознательном уровне с детсада, красивыми картинками "пионер всегда пример", только вот примеры были страшные – донос, расстрел, ненависть, уничтожение.

Вот это все было взято за основу строительства ОРДЛО. Абсолютно все. Абсолютная калька с СССР.

И люди встретили эти перемены радостно. Доносы в ОРДЛО с 2014-го стали нормой жизни и нормой в решении своих проблем, даже бытовых.

Хочешь при разводе не делить имущество? — напиши донос, что твой (твоя) бывшая "правосек-агент СБУ", ее расстреляют и все твое.

Не хочешь отдавать долг? — напиши на кума-друга-соседа, у кого ты там брал в долг, донос, что он "агент СБУ, укроп-нацик", и все — вопрос решен.

Именно так и живут в ОРДЛО. Убирали конкурентов, захватывали имущество и бизнес.

Вопрос в пользу алчущего решался наличием своего человека в опочлении, "мгб", "мвд" или доносом.

Но, если сначала, все было гуд, и доносчики решали свои проблемы без вреда для своего здоровья, то потом, когда в ОРДЛО уменьшилось количество "чужих" и там остались только свои, доносить стали на доносчиков. Змея, кусавшая свой хвост подошла к середине туловища.

Опять же, в 2014-м, я писала об этом, на Донбассе осуждали Майдан, борьбу за свои права. Для шахтера борьба за свои права означала только выбить путевку, паек, зарплату, премию, халяву. Остальные права и свободы на Донбассе осмеивались.

"Они скачут — мы работаем" — основной брезгливый посыл Донбасса Майдану.

Любая борьба за свои права, за конституционные права на Донбассе сразу же называлась "городской сумасшедший", "враг народа", "враг местной власти", "госдеповец", "грантоед". В части грантоедов, к сожалению, правда была. Гранты здесь получали исключительно нужные люди — медведчуковские, ахметовские, пророссийские. И даже, казалось-бы европейские гранты для правозащитников, больше были похожи на зарплату для работы по дискредитации правовой защиты, недели на защиту прав. Но это другая история…

В основном же люди на Донбассе критически относились к тому, чтобы защищать свои права. Попросить власть, попросить олигарха — это да. Вот челобитную, "мы вас всегда любили, мимими, а может вы не будете сливать нечистоты у нас на улице, нет, будете, ну и ладно. Мы потерпим".

Зная этот менталитет, кукловодам легко было создать нарратив Майдан — зло и вызвать критическую ненависть в его сторону на Донбассе.

И вот в "народной республике" нет майдаунов, а только "народ Донбасса". Здесь все народное и все для народа.

И вчерашние люди, кто морщил носик "фи, майдауны", сегодня в ОРДЛО лишены вот этого права — защищать свои права.

Скачешь, бастуешь, требуешь, возмущен, критикуешь — агент Госдепа, майдаун, нацик, укроп, правосек, агент СБУ.

Для таких людей весь ассортимент а-ля СССР: психушка, подвал, пытки, уголовные дела, осуждение общества, статьи в газетах, травля семьи, похищения семьи, пытки семьи на глазах у майдауна.

Ситуация с забастовками в ОРДЛО открыла нам всю картину скрепных отношений в "народных республиках" и оголила завуалированный в них совок.

Гетто оскалило зубы, наконец-то показав свое нутро, дыхнув смрадом террора в тех, кто в 2014-м орал "назад в СССР", "как на России". Ну, как — пломбир вкусный?

Хотя ситуация с забастовками в ОРЛО, похищением людей и блокировкой "ВКонтакте" и "Водафон", которая вышла за периметр "республики" несколько подпортила репутацию Пасечника и Железный Трон под ним шатнулся.

Но, не будь Пасечник профессионалом в разведывательно-подрывной деятельности, — а как мы помним, на трон "главы всея лынырия" данный индивидуум попал прямо из кресла СБУ, да еще и в офицерских погонах, — если бы не использовал все средства отвлечения и поражения оппонентов и укрепления своей власти.

Рот шахтерам-забастовщикам закрыли фейковым обращением к ВРУ и Украине от имени несуществующих в ОРДЛО "независимого профсоюза" и "комитета спасения Донбасса" — "спасите, помогите, террористы шахт лишают, Украина введи войска".

Забастовка тут же приобрела яркие политические оттенки и из экономической зрады перешла в политическую победу Пасечника — "я хороший руководитель, посмотрите, как под меня копают укроДРГ, даже наняли (завербовали) шахтеров, чтобы те бастовали".

ОРЛО массово (напомню, там комендантский час, и города закрыты на "карантин", с патрулированием "армией опочленцев" и казаками) наполнилось листовками с недвусмысленными призывами к свержению "республики" в черно-оранжево—красных тонах, а СМИ ОРЛО запестрели заголовками – "украинские радикалы и исламисты вербуют шахтеров, под срывом государственная программа реформирования угольной отрасли республики".

Сориентировавшись, экс-офицер Пасечник сработал на опережение противника, и я вам скажу, на отлично.

Шахтеры выглядят не голодными рабами, борцами за хлеб и зарплату, а, как минимум, для пророссийских и для прореспубликанских жителей ОРДЛО — "агентами СБУ и злобными правосеками, которые хотят захватить республику".

В соцсетях ОРДЛО снизилась поддержка бастующих и выросла поддержка Пасечника. Любовь к террору у гомо-советикуса — она навсегда.

И если еще вчера в Кремле сомневались в компетенции этого выкормыша "донбасянской революции" и даже начали просчитывать стратегию замены одного "профессионала-управленца" на другого, посговорчивее (прозвучала мысль объединить народы Донбасса под руководство Пушилина), то сегодня, "получив доказательства сговора шахтеров -забастовщиков со спецслужбами Украины, направленные на подрыв репутации Главы Республики" было решено Пасечника оставить на своем посту и даже усилить его репутационное резюме.

В ОРДЛО в 2014-м люди, выступающие за "Донбасс-Россия", "назад в СССР", все время повторяли, как мантру – "крепкая рука, нам бы Сталина, эх, вот бы Сталин"…

Ностальгия по СССР сыграла с жителями Донбасса злую шутку. Он СССР они знали ровно то, что было положено знать плебсу: все живут в СССР хорошо, все, что за границами СССР-зло, враг и "загнивает".

Созданный симулякр "в СССР была справедливость", и "Сталин расстреливал правильно, значит, было за что" позволил ввести в ОРДЛО все прежние рычаги управления социумом, характерные для режима Тирании и Диктатуры, которая, как мы помним, всегда приходит на смену веселой и озорной Охлократии.

Но, как правило, те, кто кричит "Сталина на вас нет", — как кричали шахтеры в марте 2014-года, — всегда уверен, что отправят по доносу в лагеря и расстреляют не его, а того, на кого он, простой нарид, покажет обвиняющим пальцем.

Вот "Сталин-гулаг" пришел к и шахтерам и шахтерским женам ОРДЛО.

Шахтеры-забастовщики получат срок за госизмену, саботаж и шпионаж в пользу Украины.

Часть из них уже на больничном из-за "ковида", могут и не выжить, вирус-то лютует в ОРЛО, а врачи в ОРДЛО запросто могут убить по приказу и за зарплату, введя вредный или опасный препарат, кто там будет расследовать.

Часть по стечению обстоятельств (нервный срыв, стресс) уже на лечении в психоневрологической профильной больнице в Бирюково, думаю, диагноз будет не только о профнепригодности работать в опасных условиях под землей, но и с пожизненным содержанием в спецучреждениях закрытого типа.

ОРДЛО — это собирательный образ СССР, где карательная психиатрия всегда приходила на помощь государству. Если нельзя расстрелять — залечим!

На фоне забастовок и блокировки "ВКонтакте" и "Водафона", Пасечник сыграл красиво и забил пенальти "народу Донбасса", во-первых, показав Кремлю, что он сильный диктатор, который без зазрения совести заблокирует, посадит, залечит, обвинит даже вчерашних подельников, а во-вторых, что "видите, какой гниловатый народец мне достался, даже укро-связь для них важнее Дня Победы, на Берлин".

Пасечник красиво поздравил жителей РФ с Днем России, и начал расстановку стелл "Россия" на въезде в ОРДЛО, как бы метя территорию, и напоминая "народу Донбасса" -"вот-вот возьмут".

А для пущего устрашения, сделал грозный вид, и записал видео-обращение к Зеленскому, которое в народе уже окрестили "очередным походом пчело-каманданте на Берлин".

Цитата: "Вспомните об этом, Владимир Александрович и удержите свои войска от стрельбы по нашим людям и домам. Примите правильное решение и дайте возможность Донбассу мирно и спокойно подготовиться к этому великому дню – Параду Победы. В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской Народной Республики".

Ах, да, забыла рассказать, что, не смотря на то, что в ОРЛО ковид-19 косит города и села (мы же помним, как на фоне забастовки резко в одну ночь были закрыты на карантин ряд городов ОРЛО) в Луганске и городах ОРДЛО готовятся к синхронному с московским проведению парада победы.

Удивительно, но подготовка в ОРДЛО к "параду победы" совпала с массовыми арестами шахтеров, усилением патрулей, введением в ОРЛО частей ЧВК "Вагнер" и выступлением ОРДлынских пропагандистов, которые в унисон заговорили "на Киев", "на Берлин".

Цитата: "Ополченцы Донецкой и Луганской народных республик могут уже завтра пойти в атаку, смять позиции ВСУ на линии разграничения и идти хоть до самого Киева, чтобы прихватить и столицу, раздавив одним махом всю майданную верхушку", — заявил в прямом эфире одного из центральных российских телеканалов донецкий политолог Владимир Корнилов.

Эти угрожающие выступления ОРДЛынских лидеров, усиление военщины и комендантского часа были позитивно восприняты пророссийской и прореспубликанской частью жителей ОРДЛО (а это критическое большинство), которые увидели в этом "проведение" и снова заговорили "вот-вот Россия нас к себе возьмет и захватит всю укропию".

Негатив по отношению к Украине в ОРДЛО снова вырос еще и на фоне закрытых по причине карантина КПП и КПВВ. Пора ехать за пенсией.

Но вот что странно, украинская сторона сняла карантин и КПП и КПВВ готовы к работе и работают, а вот РФ так и не открыла свои границы для "народа Донбасса", но это не вызывает негатив, как и то, что КПП и КПВВ закрыты со стороны "республик" и в одностороннем порядке "республики" изменили правила пересечения КПП и КПВВ, как и правила выезда-въезда в ОРДЛО. Но, у "народа Донбасса" в этом опять виновата Украина.

Говорят, что есть договоренности с Офисом по открытию новых КПВВ, где в мирные части Украины можно будет свободно проехать на любом транспорте, включая танк и БТР, так как КПВВ открывают автодорожные в Счастье и Золотом.

В ОРДЛО это подают, как "додавили укропов", "республика выступила с инициативой открытия дополнительных автодорожных КПВВ для создания комфортных условий жителям республик, для поездок на Украину".

Это транслируется по всем СМИ — "скоро можно будет ездить на машине на Украину через КПВВ Золотое и Счастье, республика все делает для комфорта даже заставила злых укро-фашистов построить и открыть КПВВ". Значит — создают симулякр.

А потом, если что-то пойдет не так, и КПВВ не откроют — "Украина сорвала Минские и укропы делают геноцид народу Донбасса, не пуская в укро-хунтию".

И опять политический джекпот: жители ОРДЛО ненавидят Украину, мы враги, они — жертвы, мученики, "откройте КПВВ фашисты". Думаю, выйдут старики и бабки с иконами, мамаши потянут к закрытым КПВВ детей на инвалидных колясках, чтобы создать картинку "хунта –зло, республики — добро".

Шесть лет войны. Мы все еще всматриваемся в лица пророссийски настроенных жителей ОРДЛО в поисках разочарования и проукраинивания (не забываем о том, что около 3% жителей ОРДЛО имеют проукраинскую позицию). Я не знаю, правда, зачем, скорее это что-то эмпатически-травматическое, из прошлого опыта жертвы.

Мы, а не они, ищем их путь домой, в забастовках, в разочаровании, в критике их "власти", и даже в том, что они едут сюда за выплатами, мы ищем их путь домой в Украину.

Мы пытаемся сделать этот путь быстрее, легче, запустив программу поступления в ВУЗы Украины выпускников ОРДЛО, выплачивая жителям ОРДЛО все выплаты и сохранив им все льготы, создав комфортные условия на КПП и КПВВ, принимая справки, выданные ОРДЛО, закрывая глаза на соцстранички тех, кто едет сюда и постит там "не забудем не простим", мы запустили телепродукт "ДОМ", над которым там реально смеются и даже видят в этом издевку, связывая слово "ДОМ" с "Домбас", которое когда-то было написано на бумажке-подсказке первого лица. Мы выполняем Минские, Нормандские, теряем, отступаем, чтобы облегчить их путь домой.

Или же попросту запускаем в свой дом людей с оружием? Что там, по ту сторону войны- https://sprotyv.info/analitica/po-tu-storonu-vojny

А команданте Пасечнику Бурерожденному НаБерлиноКиевоХодящему респект. Народ Донбасса сучит ножками от счастья: врагов народа и агентов СБУ в тюрьмы, идем на Киев и Берлин, вот-вот в Россию возьму.

Ничего не поменялось.

Классика в управлении Охлосом — нахмуренные брови, френч и штамповка врагов народа из вчерашних строителей республики, ах, да, и концерт после расстрела — браво! Шоу должно продолжаться! Плебс любит расстрелы, лагеря, и бесплатные концерты.