''Putin + Trump — любов'': українець висміяв стіну на кордоні з Мексикою

Український художник Андрій Петренко висміяв рішення президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою, через яку Конгрес США не узгодив бюджет, і у країні почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).

Нову карикатуру Петренко опублікував у Twitter. На ній зображено опудало американського президента з птахами у мексиканських капелюхах.

Також намальована огорожа, на якій написано "Putin + Trump = любов". "Велика американська стіна…", — підписав малюнок Петренко.

"Велика американська стіна" Twitter Андрія Петренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко присвятив свою карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна.

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