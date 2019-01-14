''Putin + Trump — любов'': українець висміяв стіну на кордоні з Мексикою

Український художник Андрій Петренко висміяв рішення президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою, через яку Конгрес США не узгодив бюджет, і у країні почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).
Нову карикатуру Петренко опублікував у Twitter. На ній зображено опудало американського президента з птахами у мексиканських капелюхах.
Також намальована огорожа, на якій написано "Putin + Trump = любов". "Велика американська стіна…", — підписав малюнок Петренко.
"Велика американська стіна"
Twitter Андрія Петренка
Великая американская стена...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/CqnLPrZC4J pic.twitter.com/LEHNj7kTs7— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 14 января 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко присвятив свою карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна.
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