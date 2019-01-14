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''Putin + Trump — любов'': українець висміяв стіну на кордоні з Мексикою

1.1тЧитати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко висміяв рішення президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою, через яку Конгрес США не узгодив бюджет, і у країні почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).

Нову карикатуру Петренко опублікував у Twitter. На ній зображено опудало американського президента з птахами у мексиканських капелюхах.

Також намальована огорожа, на якій написано "Putin + Trump = любов". "Велика американська стіна…", — підписав малюнок Петренко.

"Велика американська стіна"

"Велика американська стіна"

Twitter Андрія Петренка

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Розстріляний Новий рік: Путіна висміяли у карикатурі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко присвятив свою карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
А про стену Яценюка, востровумный художник ничего нарисовал
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