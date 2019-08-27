"Опудало та металобрухт!" У мережі висміяли "успіх" російського робота Федора на МКС

У мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

Відзначимо, що перша спроба, яка була 24 серпня, виявилося невдалою. І лише через три дні, космічний корабель "Союз МС-14" з роботом на борту зістикувався з МКС.

Після стикування робот "Федір" опублікував запис в Twitter.

"Прошу вибачення за затримку. Застряг у заторі. Готовий до продовження роботи", – йдеться в повідомленні.

Прошу вибачення за затримку. Застряг у пробці. Готовий до продовження роботи. pic.twitter.com/iR277q5Mxo - FEDOR (@ FEDOR37516789) August 27, 2019

Однак такий "успіх" російського робота викликав тільки шквал критики і сміху в соціальних мережах.

"Не в заторі, а з вини знатного, давно історично сформованого распи*дяйства", "А я очікував репортаж із дна Тихого океану", "Якої роботи? Сидіти пристебнутим в кутку вантажного відсіку?", "Показали б хоч як це опудало ворушиться . Опудало, що насмішило весь світ","Федя, спи ж*пой до стінки!","Яке убозтво. Могли б хоч цей металобрухт зробити красивим","Роботу – ілюмінатор ганчірочкою протирати, повторюючи руху оператора?" – сміялися в мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі висміяли невдалу стикування російського космічного корабля "Союз МС-14", на борту якого перебував робот Федір.

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