Опубліковано скандальну вінтажну рекламу на Різдво

До століття технологій рекламники розуміли, що в їхній сфері всі засоби хороші – щоб виділитися й завоювати увагу покупців, використовували нестандартний підхід. Особливо напередодні Різдва і Нового року, коли можна було зіграти на передсвятковому ажіотажі.

Але часом креативники заходили далеко і, жартома чи ні, оголошення набували скандального змісту. Приклад такого було опубліковано на сторінці "Історичні фотографії" у Facebook – це різдвяна реклама фірми зброї Daisy (США) 1972 року (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На ній дорослі й діти постають біля святкової ялинки з рушницями в руках. А заголовок оголошення говорить, що "із семи до сімнадцяти Daisy зробить це Різдво незабутнім".

Реклама фірми зброї Daisy Facebook "Історичні фотографії"

В інших прикладах старої реклами на сторінках газет і журналів Санта-Клаус і його "помічниці" постають у відвертих образах. До Різдва і Нового року головні його герої, діти й дорослі рекламують не тільки "Кока-колу", але й значно міцніші напої, а ще сигарети, зброю тощо.

OBOZREVATEL пропонує подивитися колекцію таких вінтажних і досить образливих різдвяних рекламних оголошень.

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

Раніше OBOZREVATEL розповідав, якою була перша реклама в СРСР. Було опубліковано раритетні фотографії радянських рекламних плакатів і не тільки.