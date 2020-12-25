Опубліковано скандальну вінтажну рекламу на Різдво

До століття технологій рекламники розуміли, що в їхній сфері всі засоби хороші – щоб виділитися й завоювати увагу покупців, використовували нестандартний підхід. Особливо напередодні Різдва і Нового року, коли можна було зіграти на передсвятковому ажіотажі.

Але часом креативники заходили далеко і, жартома чи ні, оголошення набували скандального змісту. Приклад такого було опубліковано на сторінці "Історичні фотографії" у Facebook – це різдвяна реклама фірми зброї Daisy (США) 1972 року (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На ній дорослі й діти постають біля святкової ялинки з рушницями в руках. А заголовок оголошення говорить, що "із семи до сімнадцяти Daisy зробить це Різдво незабутнім".

В інших прикладах старої реклами на сторінках газет і журналів Санта-Клаус і його "помічниці" постають у відвертих образах. До Різдва і Нового року головні його герої, діти й дорослі рекламують не тільки "Кока-колу", але й значно міцніші напої, а ще сигарети, зброю тощо.

OBOZREVATEL пропонує подивитися колекцію таких вінтажних і досить образливих різдвяних рекламних оголошень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, якою була перша реклама в СРСР. Було опубліковано раритетні фотографії радянських рекламних плакатів і не тільки.