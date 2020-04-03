Опубліковано повний текст постанови про посилення карантину в Україні. Документ

Кабінет міністрів опублікував повний текст оновленої постанови №211 про заходи карантину в Україні, в яку 3 квітня були внесені нові заборони.

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Прем'єр України Денис Шмигаль

Згідно з прийнятими змінами, на всій території України до кінця карантину діятиме заборона на:

з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;

з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.

Нові обмеження карантину Кабмін України

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції буде здійснюватися поліцейськими, військовослужбовцями, Національною гвардією, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Раніше про посилення карантину говорив і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він наполягав на обмеженні мобільності людей для зниження кількості критичних і летальних випадків коронавірусу.

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