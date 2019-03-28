Опубліковано перше фото внучки Луценка

У мережі було опубліковано перше фото внучки генерального прокурора України Юрія Луценка.

Знімком поділилася 53-річна народний депутат і дружина генпрокурора Ірина Луценко в Facebook.

"Жіночий футбол. Команда – потужна: Олександра Олександрівна та я", – підписала вона фото.

Нагадаємо, дитина з'явився на світ 22 липня 2018 року в родині старшого сина Луценка Олександра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Луценко одружився у вересні 2017 року, церемонія відбулася в центральному РАГСі столиці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!