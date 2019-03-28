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Опубліковано перше фото внучки Луценка

1.2тЧитати матеріал російською

У мережі було опубліковано перше фото внучки генерального прокурора України Юрія Луценка.

Знімком поділилася 53-річна народний депутат і дружина генпрокурора Ірина Луценко в Facebook.

"Жіночий футбол. Команда – потужна: Олександра Олександрівна та я", – підписала вона фото.

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Нагадаємо, дитина з'явився на світ 22 липня 2018 року в родині старшого сина Луценка Олександра.

Опубліковано перше фото внучки Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Луценко одружився у вересні 2017 року, церемонія відбулася в центральному РАГСі столиці.

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Особи
Юрій ЛуценкоДмитро Луценко
Місце
Україна
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