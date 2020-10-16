Опубліковано найкращі фото дикої природи 2020 року

Лондонський музей оголосив підсумки одного з найпрестижніших конкурсів серед фотографів дикої природи Wildlife Photographer of the Year (WPY) 2020 року.

Як повідомляє DW, гран-прі конкурсу отримав росіянин Сергій Горшков. Світлину "Обійми" із зображенням амурської тигриці, яка обіймає стовбур маньчжурської ялиці, зроблено в заповіднику "Леопардовий" у Приморському краї Росії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Горшков чекав 11 місяців, щоб зафіксувати за допомогою прихованої камери настільки неповторний момент.

Найкращим портретом тварини визнано роботу "Поза" Могенса Троллє з Данії. На ній зображено молодого самця-носача. Мавпи-носачі водяться тільки на острові Калімантан (Борнео), розділеному між Індонезією, Малайзією і Брунеєм, і перебувають на межі зникнення. З віком носи у самців стають ще більшими.

Найкращий підводний знімок під назвою "Золота мить" зробила китайська фотографка Сунда Цай, що зняла під час дайвінгу біля берегів Філіппін цього крихітного золотистого мерехтливого кальмара.

У категорії "Поведінка: земноводні й рептилії" переміг іспанець Хайме Кулебрас. На його фото скляна жаба під час дощу сидить на гілці й ласує павуком. Робота називається "Урівноважене життя". Ці жаби рідко трапляються у природі й перебувають під загрозою зникнення. Вони водяться тільки в еквадорському заповіднику Мандуріаку.

Автор роботи "Річка вогню на вулкані Етна" з категорії "Довкілля Землі" – італієць Лучіано Гауденціо. Ця фотографія демонструє неймовірну силу, якою володіє природа.

У категорії "Фотожурналіст дикої природи: історія" перемогло фото прикутої ланцюгом до клітки макаки, яка продається на пташиному ринку на острові Балі. В Індонезії макак, яких відловлюють у дикій природі, можна легально продавати. Умови, в яких вони живуть у неволі, жахливі. Автор цієї роботи – британський фотожурналіст Пол Гілтон. Він живе в Гонконзі й працює в міжнародній екологічній організації Greenpeace.

Переможниця в категорії для фотографів віком від 15 до 17 років, Ліна Гейкінен із Фінляндії, зафіксувала лисицю, яка не побажала ділитися з братами й сестрами спійманою нею гускою. Натомість вирішила сама поживитися здобиччю в затишному місці.

Лауреат у категорії для фотографів віком від 11 до 14 років Сем Слосс (Італія/США) сфотографував в Індонезії рибу-клоуна з розтуленим ротом, яка його просто зачарувала. Пізніше він дізнався, що риба заражена так званою "вошею-пожирачем язика".

Франк Дешандоль із французької Нормандії сфотографував представниць двох видів ос у момент, коли вони залітають до гнізда. Щоб зафіксувати рідкісну мить зустрічі ос, фотограф створив камеру із затвором, здатним працювати на вкрай малих витримках. Робота, визнана найкращою в номінації "Поведінка: безхребетні", називається "Повість про двох ос".

Знімок із зображенням сімейства котів-манулів, зроблений у степах Тибетського нагір'я на північному заході Китаю, переміг у категорії "Поведінка: ссавці". Фотограф Шаньюань Лі слідував за котами, які шукали здобич, майже чотири кілометри, а потім встановив камеру перед їхньою засідкою. Кішка покликала дітей після того, як побачила лисицю. Робота так і називається: "Мама каже, що треба бігти".

Уперше за 56-річну історію конкурсу Wildlife Photographer of the Year його підсумки було оголошено онлайн.

Як писав OBOZREVATEL, у кінці червня 2020 року в Польщі виявилися найкращі знімки НЛО за останні 40 років.