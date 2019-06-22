В армії винесли "модний вирок" для жінок: в мережі скандал

У мережі активно обговорюють нові парадні туфлі, розроблені спеціально для жінок-військовослужбовців.

Фото одного з варіантів взуття опублікувала Ольга Омелянчук в своєму Facebook. "Фешн з май профешн. Тут жінкам-військовослужбовцям туфлі підвезли. Хочу побачити жінку, яка розробила цю "красу" ", — іронічно написала Ольга.

У мережі тут же розгорілася активна дискусія. Окремі користувачі навіть припустили, що це може бути окремим видом озброєння.

"Просто в відділі тестування і розробки головує чоловік, який, м'яко кажучи, не дуже відноситься до жінок в армії", — написала Вікторія Дворецька.

"Можливо, їх слід розглядати як окремий вид озброєння?", — іронічно запитує Юлія Родченко.

"Моя бабуся такі б не носила... А якби я була військовою, і мені таке видали б, це було б сумно дуже", — пише Настка Федченко.

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Скріншот

Прокоментував фотографію і розробник моделі туфель Василь Саковець.

"Вони в роботі. Це вже 4-е. Попередні були сучасні. Передали на випробування на вузол зв'язку. Жінки з вузла забанили. І так кілька разів. Ця модель відпрацьована по їх побажанням. Перший, який ми описували, були з таким верхом, але зі стійким каблуком... Забанили оскільки в строю незручно їм було пересуватися", — пояснив Саковець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні запропонували заборонити камуфляж, щоб уберегти людей від шахраїв, прикидаються воїнами.

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